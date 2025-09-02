EuroBasket 2025, Κύπρος – Γεωργία 61-93: Εύκολη επικράτηση και “προπόνηση” για την Βοσνία

Η Γεωργία παρατάχθηκε πλήρης απέναντι στην Κύπρο, πήρε την νίκη με άνεση (93-61) και πηγαίνει με καλή ψυχολογία στη μάχη με τη Βοσνία.

Μια καλή προπόνηση αποδείχθηκε για τη Γεωργία ο αγώνας με την Κύπρο, το βράδυ της Τρίτης (2/9) στη Λεμεσό για την τέταρτη αγωνιστική του EuroBasket 2025.

Η ομάδα του Αλεξάνταρ Τζίκιτς επικράτησε με 93-61, με τον Σέρβο προπονητή να έχει στη διάθεσή του και τον Σάντρο Μαμουκελασβίλι και τον Τόκο Σενγκέλια και τον Γκόγκα Μπιτάτζε. Και οι τρεις γέμισαν τη στατιστική τους, με τη Γεωργία να σκοράρει κατά ριπάς από την περιφέρεια και να πηγαίνει στο μεγάλο παιχνίδι με τη Βοσνία (4/9 στις 15:00) με καλή ψυχολογία.

Όπως αναφέρει το SPORT24, η Κύπρος, από την πλευρά της, ήταν πολύ ανταγωνιστική στο πρώτο δεκάλεπτο και λίγο έλειψε και να το κερδίσει κιόλας. Σιμιτζής και Γουίλις ήταν οι δύο που ξεχώρισαν, στην τέταρτη από τις πέντε βραδιές που το μπάσκετ της χώρας θα θυμάται για πάντα.

ΟΙ ΔΙΑΤΗΤΕΣ: Γκεντβίλας, Πρπα, Ματσιούλις

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 13-15, 26-42, 41-68, 61-93

ΚΥΠΡΟΣ (Λειβαδιώτης): Λοϊζίδης, Σιμιτζής 9 (1), Πασσιαλής, Ηλιάδης 3 (1), Χριστοδούλου, Γιουνγκ 4 (6 ριμπάουντ), Γιανναράς 6 (2), Κουμής 1, Τίγκας 11 (1), Γουίλις 19 (7 ριμπάουντ), Στυλιανού 6 (1)

ΓΕΩΡΓΙΑ (Τζίκιτς): Αντρονικασβίλι, Μαμουκελασβίλι 5 (10 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Τζιντζαράτζε 5, Μπουργιανάτζε 5 (1), Σερμαντίνι 6, Σανάτζε 10 (2), Κορσάντια 2, Σενγκέλια 27 (5/9 δίποντα, 5/5 τρίποντα, 2/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μπιτάτζε 21 (3/5 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 3/4 βολές, 13 ριμπάουντ), Μπάλντουιν 8 (2), Οτσχικίτζε 4

Τα ομαδικά στατιστικά της Κύπρου: 16/33 δίποντα, 6/30 τρίποντα, 11/14 βολές, 26 ριμπάουντ (15 αμυντικά – 11 επιθετικά), 15 ασίστ, 7 κλεψίματα, 10 λάθη, 21 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά της Γεωργίας: 16/26 δίποντα, 15/34 τρίποντα, 16/21 βολές, 41 ριμπάουντ (29 αμυντικά – 12 επιθετικά), 17 ασίστ, 3 κλεψίματα, 4 μπλοκ, 10 λάθη, 17 φάουλ