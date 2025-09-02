EuroBasket 2025: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εκτός από τον αγώνα με την Βοσνία

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα αγωνιστεί στον αγώνα με την Βοσνία λόγω ενοχλήσεων στο γόνατό του.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ένιωσε ενοχλήσεις το πρωί της Τρίτης (2/9) και τελικά πάρθηκε η απόφαση να μην συμπεριληφθεί στην αποστολή του αγώνα με την Βοσνία.

Όπως γράφει το Sport24, δεδομένου του ότι εκτός θα μείνει και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, εξαιτίας ενός τραβήγματος στην μέση, ο Βασίλης Σπανούλης θα έχει στη διάθεσή του 10 παίκτες.

Αυτοί είναι οι: Σλούκας, Τολιόπουλος, Κατσίβελης, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Καλαϊτζάκης, Σαμοντούροβ, Θ. Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Κ. Αντετοκούνμπο,