EuroBasket 2025: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εκτός από τον αγώνα με την Βοσνία

EuroBasket 2025: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εκτός από τον αγώνα με την ΒοσνίαΔιαβάζεται σε 1'
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα αγωνιστεί στον αγώνα με την Βοσνία λόγω ενοχλήσεων στο γόνατό του.
- 02 Σεπτεμβρίου 2025 14:34
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ένιωσε ενοχλήσεις το πρωί της Τρίτης (2/9) και τελικά πάρθηκε η απόφαση να μην συμπεριληφθεί στην αποστολή του αγώνα με την Βοσνία.
Όπως γράφει το Sport24, δεδομένου του ότι εκτός θα μείνει και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, εξαιτίας ενός τραβήγματος στην μέση, ο Βασίλης Σπανούλης θα έχει στη διάθεσή του 10 παίκτες.
Αυτοί είναι οι: Σλούκας, Τολιόπουλος, Κατσίβελης, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Καλαϊτζάκης, Σαμοντούροβ, Θ. Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Κ. Αντετοκούνμπο,