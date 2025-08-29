EuroBasket 2025: Ο Πετρούσεβ έριξε μπουνιά σε αντίπαλο του και αποβλήθηκε

Ο Φίλιπ Πετρούσεβ έριξε μπουνιά στον Ντιόγκο Μπρίτο στον αγώνα της Σερβίας κόντρα στην Πορτογαλία για τη 2η αγωνιστική του EuroBasket 2025, με τον πρώην φόργουορντ του Ολυμπιακού να αποβάλλεται με ντισκαλιφιέ αμέσως μετά.

Σε μία αψυχολόγητη ενέργεια οδηγήθηκε ο Φίλιπ Πετρούσεβ στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα της Εθνικής Σερβίας κόντρα σε αυτή της Πορτογαλίας για την δεύτερη αγωνιστική του EuroBasket 2025.

Συγκεκριμένα, όπως γράφει το Sport24, στο 5’48” της πρώτης περιόδου, ο πρώην φόργουορντ του Ολυμπιακού έριξε μπουνιά στο στομάχι του Ντιόγκο Μπρίτο, έπειτα από μία αψιμαχία που είχαν οι δύο τους κάτω από τη ρακέτα.

Στη συνέχεια, οι διαιτητές εξέτασαν το instant replay και απέβαλαν αμέσως μετά με ντισκαλιφιέ τον παίκτη της Dubai BC.