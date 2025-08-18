EuroBasket 2025: Οι αντίπαλοι της Εθνικής

EuroBasket 2025: Οι αντίπαλοι της ΕθνικήςΔιαβάζεται σε 1'
Αυτοί είναι οι αντίπαλοι της Εθνικής στο Group C του EuroBasket 2025. Η διοργάνωση κάνει τζάμπολ στις 27 Αυγούστου.
18 Αυγούστου 2025
Η Εθνική Ελλάδας έχει τοποθετηθεί στο Group C του EuroBasket 2025, μαζί με Ισπανία, Ιταλία, Γεωργία, Βοσνία και Κύπρο. Η διοργάνωση κάνει τζάμπολ στις 27 Αυγούστου και ολοκληρώνεται στις 14 Σεπτεμβρίου.
Οι διασταυρώσεις στους 16 για την Εθνική έχουν ως εξής:
- C1 – D4
- C2 – D3
- C3 – D2
- C4 – D1
Ο Όμιλος της Εθνικής ομάδας (Group C, Λεμεσός – Κύπρος):
- Ισπανία
- Ελλάδα
- Ιταλία
- Γεωργία
- Βοσνία
- Κύπρος
Ο Όμιλος με τον οποίο διασταυρώνεται η Εθνική
- Γαλλία
- Σλοβενία
- Πολωνία
- Ισραήλ
- Βέλγιο
- Ισλανδία