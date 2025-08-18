Αθλητικά Μπάσκετ

EuroBasket 2025: Οι αντίπαλοι της Εθνικής

EuroBasket 2025: Οι αντίπαλοι της Εθνικής
Αυτοί είναι οι αντίπαλοι της Εθνικής στο Group C του EuroBasket 2025. Η διοργάνωση κάνει τζάμπολ στις 27 Αυγούστου.

Η Εθνική Ελλάδας έχει τοποθετηθεί στο Group C του EuroBasket 2025, μαζί με Ισπανία, Ιταλία, Γεωργία, Βοσνία και Κύπρο. Η διοργάνωση κάνει τζάμπολ στις 27 Αυγούστου και ολοκληρώνεται στις 14 Σεπτεμβρίου.

Οι διασταυρώσεις στους 16 για την Εθνική έχουν ως εξής:

  • C1 – D4
  • C2 – D3
  • C3 – D2
  • C4 – D1

Ο Όμιλος της Εθνικής ομάδας (Group C, Λεμεσός – Κύπρος):

  • Ισπανία
  • Ελλάδα
  • Ιταλία
  • Γεωργία
  • Βοσνία
  • Κύπρος

Ο Όμιλος με τον οποίο διασταυρώνεται η Εθνική

  • Γαλλία
  • Σλοβενία
  • Πολωνία
  • Ισραήλ
  • Βέλγιο
  • Ισλανδία

