EuroBasket 2025: Οι αντίπαλοι της Εθνικής

Αυτοί είναι οι αντίπαλοι της Εθνικής στο Group C του EuroBasket 2025. Η διοργάνωση κάνει τζάμπολ στις 27 Αυγούστου.

Η Εθνική Ελλάδας έχει τοποθετηθεί στο Group C του EuroBasket 2025, μαζί με Ισπανία, Ιταλία, Γεωργία, Βοσνία και Κύπρο. Η διοργάνωση κάνει τζάμπολ στις 27 Αυγούστου και ολοκληρώνεται στις 14 Σεπτεμβρίου. Οι διασταυρώσεις στους 16 για την Εθνική έχουν ως εξής: C1 – D4

C2 – D3

C3 – D2

C4 – D1 Ο Όμιλος της Εθνικής ομάδας (Group C, Λεμεσός – Κύπρος): Ισπανία

Ελλάδα

Ιταλία

Γεωργία

Βοσνία

Κύπρος Ο Όμιλος με τον οποίο διασταυρώνεται η Εθνική Γαλλία

Σλοβενία

Πολωνία

Ισραήλ

Βέλγιο

Ισλανδία