EuroBasket 2025: Πού και πότε θα δείτε τον αγώνα της Ελλάδας με τη Γεωργία για την 3η αγωνιστική του Group C

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Γεωργία στην 3η αγωνιστική του Group C του EuroBasket 2025. Πού και πότε θα δείτε το παιχνίδι.

Μετά τις νίκες απέναντι σε Ιταλία και Κύπρο, η Εθνική Ελλάδας φιλοδοξεί να κάνει το 3/3 στο Group C του EuroBasket 2025.

Η “γαλανόλευκη” θα αντιμετωπίσει τη Γεωργία στο “Σπύρος Κυπριανού” το μεσημέρι της Κυριακής (31/8) στις 15:00.

Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1 και το Novasports Start, πλήρης κάλυψη και από το SPORT24 που βρίσκεται στη Λεμεσό.