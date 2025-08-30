EuroBasket 2025: Πού και πότε θα δείτε τον αγώνα της Ελλάδας με τη Γεωργία για την 3η αγωνιστική του Group C

EuroBasket 2025: Πού και πότε θα δείτε τον αγώνα της Ελλάδας με τη Γεωργία για την 3η αγωνιστική του Group CΔιαβάζεται σε 1'
Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Γεωργία στην 3η αγωνιστική του Group C του EuroBasket 2025. Πού και πότε θα δείτε το παιχνίδι.
Μετά τις νίκες απέναντι σε Ιταλία και Κύπρο, η Εθνική Ελλάδας φιλοδοξεί να κάνει το 3/3 στο Group C του EuroBasket 2025.
Η “γαλανόλευκη” θα αντιμετωπίσει τη Γεωργία στο “Σπύρος Κυπριανού” το μεσημέρι της Κυριακής (31/8) στις 15:00.
Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1 και το Novasports Start, πλήρης κάλυψη και από το SPORT24 που βρίσκεται στη Λεμεσό.