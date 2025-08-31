Αθλητικά Eurobasket 2025

EuroBasket 2025: Πού θα δείτε τη μάχη της Γεωργίας με την Ελλάδα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ / EUROKINISSI

Πού θα δείτε την αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Γεωργία για την τρίτη αγωνιστική του EuroBasket 2025.

Η Εθνική Ανδρών αντιμετωπίζει τη Γεωργία στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του EuroBasket 2025 (31/8, 15:00, ERT NEWS, Novasports Start, Match Center από το SPORT24).

Η γαλανόλευκη έκανε το 2/2 απέναντι σε Ιταλία και Κύπρο, ενώ η Γεωργία μετρά μία νίκη επί της Ισπανίας και μία ήττα από την Ιταλία.

Έπειτα από ένα παιχνίδι, στο οποίο ο Βασίλης Σπανούλης είχε την ευκαιρία να δώσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που δεν είχαν και να ξεκουράσουν κάποιους άλλους, όπως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Το σημερινό πρόγραμμα

  • 15:00 Γεωργία – Ελλάδα, ΕΡΤ NEWS Novasports Start, Match Center από το SPORT24
  • 15:00 Σλοβενία – Βέλγιο, Novasports 4, Match Center από το SPORT24
  • 18:00 Ισραήλ – Γαλλία, Novasports 4, Match Center από το SPORT24
  • 18:15 Ισπανία – Κύπρος, Novasports Start, Match Center από το SPORT24
  • 21:30 Πολωνία – Ισλανδία, Novasports 4, Match Center από το SPORT24
  • 21:30 Βοσνία/Ερζεγοβίνη – Ιταλία, Novasports Start, Match Center από το SPORT24

