EuroBasket 2025: Πού θα δείτε τη μάχη της Γεωργίας με την Ελλάδα

Πού θα δείτε την αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Γεωργία για την τρίτη αγωνιστική του EuroBasket 2025.

Η Εθνική Ανδρών αντιμετωπίζει τη Γεωργία στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του EuroBasket 2025 (31/8, 15:00, ERT NEWS, Novasports Start, Match Center από το SPORT24).

Η γαλανόλευκη έκανε το 2/2 απέναντι σε Ιταλία και Κύπρο, ενώ η Γεωργία μετρά μία νίκη επί της Ισπανίας και μία ήττα από την Ιταλία.

Έπειτα από ένα παιχνίδι, στο οποίο ο Βασίλης Σπανούλης είχε την ευκαιρία να δώσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που δεν είχαν και να ξεκουράσουν κάποιους άλλους, όπως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Το σημερινό πρόγραμμα