EuroBasket 2025: Πού θα δείτε τη μάχη της Γεωργίας με την Ελλάδα

EuroBasket 2025: Πού θα δείτε τη μάχη της Γεωργίας με την ΕλλάδαΔιαβάζεται σε 1'
Πού θα δείτε την αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Γεωργία για την τρίτη αγωνιστική του EuroBasket 2025.
- 31 Αυγούστου 2025 09:35
Η Εθνική Ανδρών αντιμετωπίζει τη Γεωργία στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του EuroBasket 2025 (31/8, 15:00, ERT NEWS, Novasports Start, Match Center από το SPORT24).
Η γαλανόλευκη έκανε το 2/2 απέναντι σε Ιταλία και Κύπρο, ενώ η Γεωργία μετρά μία νίκη επί της Ισπανίας και μία ήττα από την Ιταλία.
Έπειτα από ένα παιχνίδι, στο οποίο ο Βασίλης Σπανούλης είχε την ευκαιρία να δώσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που δεν είχαν και να ξεκουράσουν κάποιους άλλους, όπως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
Το σημερινό πρόγραμμα
- 15:00 Γεωργία – Ελλάδα, ΕΡΤ NEWS Novasports Start, Match Center από το SPORT24
- 15:00 Σλοβενία – Βέλγιο, Novasports 4, Match Center από το SPORT24
- 18:00 Ισραήλ – Γαλλία, Novasports 4, Match Center από το SPORT24
- 18:15 Ισπανία – Κύπρος, Novasports Start, Match Center από το SPORT24
- 21:30 Πολωνία – Ισλανδία, Novasports 4, Match Center από το SPORT24
- 21:30 Βοσνία/Ερζεγοβίνη – Ιταλία, Novasports Start, Match Center από το SPORT24