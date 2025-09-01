EuroBasket 2025: Πού θα δείτε τις μάχες Σερβίας, Γερμανίας και το ντέρμπι Φινλανδία-Λιθουανία

EuroBasket 2025: Πού θα δείτε τις μάχες Σερβίας, Γερμανίας και το ντέρμπι Φινλανδία-ΛιθουανίαΔιαβάζεται σε 1'
Η τέταρτη αγωνιστική στο EuroBasket 2025 ξεκινά, με έξι αναμετρήσεις σε Group A και Group B. Πού θα δείτε τα παιχνίδια.
- 01 Σεπτεμβρίου 2025 09:55
Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται στο EuroBasket 2025, με έξι αναμετρήσεις για τον πρώτο και τον δεύτερο όμιλο.
Ο χορός των αναμετρήσεων ανοίγει με την αναμέτρηση της Σουηδίας με το Μαυροβούνιος στις 13:30. Η Τουρκία του Εργκίν Αταμάν κοντράρεται με την Εσθονία, ενώ το τελευταίο χρονικά παιχνίδι είναι εκείνο της Σερβίας του Νίκολα Γιόκιτς, με την Τσεχία.
Το σημαντικότερο ωστόσο παιχνίδι της ημέρας, το οποίο επηρεάζει και τις διασταυρώσεις της Εθνικής Ελλάδας, δεν είναι άλλο από το Φινλανδία – Λιθουανία που έρχεται στις 20:30.
Το σημερινό πρόγραμμα
- 13:30 Σουηδία– Μαυροβούνιο, Novasports 4, Match Center από το SPORT24
- 14:45 Εσθονία – Τουρκία , Novasports Start, Match Center από το SPORT24
- 16:30 Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία, Νοvasports 4, Match Center από το SPORT24
- 18:00 Πορτογαλία – Λετονία, Novasports Start, Match Center από το SPORT24
- 20:30 Φινλανδία – Λιθουανία, Novasports 4, Match Center από το SPORT24
- 21:15 Σερβία – Τσεχία, Novasports Start, Match Center από το SPORT24