EuroBasket 2025: Πού θα δείτε τις μάχες Σερβίας, Γερμανίας και το ντέρμπι Φινλανδία-Λιθουανία

Η τέταρτη αγωνιστική στο EuroBasket 2025 ξεκινά, με έξι αναμετρήσεις σε Group A και Group B. Πού θα δείτε τα παιχνίδια.

Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται στο EuroBasket 2025, με έξι αναμετρήσεις για τον πρώτο και τον δεύτερο όμιλο.

Ο χορός των αναμετρήσεων ανοίγει με την αναμέτρηση της Σουηδίας με το Μαυροβούνιος στις 13:30. Η Τουρκία του Εργκίν Αταμάν κοντράρεται με την Εσθονία, ενώ το τελευταίο χρονικά παιχνίδι είναι εκείνο της Σερβίας του Νίκολα Γιόκιτς, με την Τσεχία.

Το σημαντικότερο ωστόσο παιχνίδι της ημέρας, το οποίο επηρεάζει και τις διασταυρώσεις της Εθνικής Ελλάδας, δεν είναι άλλο από το Φινλανδία – Λιθουανία που έρχεται στις 20:30.

Το σημερινό πρόγραμμα