EuroBasket 2025, τα σενάρια της τελευταίας αγωνιστικής: Η πρωτιά και οι διασταυρώσεις για την Εθνική Ελλάδας

Αυτά είναι όλα τα σενάρια στον όμιλο της Εθνικής Ελλάδας, μετά την ολοκλήρωση της τέταρτης αγωνιστικής του Group C του EuroBasket 2025.

Το βράδυ της Πέμπτης (4/9) ολοκληρώνεται η φάση των ομίλων στο EuroBasket 2025 με την Εθνική Ελλάδας να μάχεται με την Ισπανία με φόντο την προνομιούχο πρώτη θέση στον όμιλό της.

Oπως αναφέρει το Sport24.gr, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κρατά ακόμη την τύχη στα χέρια του για την πρώτη θέση. Κι αυτό διότι η Ελλάδα με νίκη επί της ρόχα την τελευταία αγωνιστική κατακτά την πρωτιά, ανεξαρτήτως του τι θα γίνει στα υπόλοιπα παιχνίδια.

Συνεπώς, τα πράγματα για την υπόθεση της πρώτης θέσης είναι απλά. Η Εθνική χρειάζεται νίκη, για να καταλάβει αυτόματα την κορυφή του ομίλου. Βέβαια, αν η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη κερδίσει την Ισπανία και παράλληλα η Βοσνία κερδίσει τη Γεωργία, η Ρόχα θα μείνει εκτός από τα νοκ άουτ.

Τι ισχύει σε περίπτωση ήττας από την Ισπανία:

Σε περίπτωση που η Εθνική ηττηθεί από την Ισπανία ισχύουν τα εξής (παίρνοντας ως υπόθεση εργασίας ότι η Ιταλία θα κερδίσει την Κύπρο την τελευταία αγωνιστική).

Με νίκη της Βοσνίας την τελευταία αγωνιστική θα έχουμε τριπλή ισοβαθμία με 3-2 ανάμεσα στην Ισπανία, τη Βοσνία και την Ελλάδα, όπου θα υστερούμε απέναντι σε Ισπανία και Βοσνία (δύο ήττες στα μεταξύ μας παιχνίδια), άρα θα τερματίσουμε στην 4η θέση.

Ιταλία 4-1

Ισπανία 3-2

Βοσνία 3-2

Ελλάδα 3-2

Με νίκη της Γεωργίας την τελευταία αγωνιστική απέναντι στη Βοσνία, θα υπάρχει ξανά τριπλή ισοβαθμία, αυτή τη φορά με Ισπανία και Γεωργία. Επειδή έχουμε κερδίσει με μεγάλη διαφορά τη Γεωργία, θα πρέπει να χάσουμε από την Ισπανία με 27 πόντους για να πέσουμε στην τρίτη θέση. Σε παρένθεση η διαφορά πόντων που αφορά τα ματς ανάμεσα σε Ελλάδα, Ισπανία και Γεωργία.

Ιταλία 4-1

Ελλάδα 3-2 (+41)

Ισπανία 3-2 (-13)

Γεωργία 3-2 (-27)

Τι συμβαίνει στον τέταρτο όμιλο με τον οποίο διασταυρώνεται η Εθνική Ομάδα

Βεβαίως, δράση απόψε έχουμε και στον τέταρτο όμιλο που διεξάγεται στο Κατοβίτσε. Εκεί, γνωρίζουμε και τις τέσσερις ομάδες που θα προκριθούν, ωστόσο τα πράγματα όσον αφορά την τελική κατάταξη είναι ακόμα πιο περίπλοκα με τέσσερις ομάδες να διεκδικούν 4 διαφορετικές θέσεις.

Συγκεκριμένα, Ισραήλ, Πολωνία και Γαλλία βρίσκονται στο 3-1 μετά από 4 αγωνιστικές, ενώ η Σλοβενία του Λούκα Ντόντσιτς έχει σίγουρα προκριθεί, ούσα στο 2-2. Την τελευταία αγωνιστική, το Ισραήλ αντιμετωπίζει τη Σλοβενία και με νίκη βγαίνει πρώτο και η Σλοβενία τέταρτη.

Η Γαλλία θεωρητικά θα φτάσει εύκολα στο 4-1 καθώς αγωνίζεται με την Ισλανδία νωρίς το μεσημέρι, ενώ η Πολωνία παίζει κόντρα στο επίσης αποκλεισμένο Βέλγιο στις 21:30.

Αν πάρουμε ως δεδομένο ότι η Γαλλία και Πολωνία θα κερδίσουν τους ήδη αποκλεισμένους αντιπάλους τους, τότε η Εθνική Ομάδα, σε περίπτωση που έχει βγει πρώτη, θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του Ισραήλ-Σλοβενία.

Με νίκες των Ισραήλ, Πολωνίας και Γαλλίας η βαθμολογία στο Group D θα είναι ως εξής:

Ισραήλ Πολωνία Γαλλία Σλοβενία

Με νίκες των Σλοβενίας, Πολωνίας και Γαλλίας η βαθμολογία στο Group D θα είναι ως εξής:

Γαλλία Πολωνία Σλοβενία Ισραήλ

Ο πρώτος του ομίλου της Ελλάδας (C1) παίζει στους “16” με τον τέταρτο του Group D (D4).

Ο δεύτερος του ομίλου της Ελλάδας (C2) παίζει στους “16” με τον τρίτο του Group D (D3).

Ο τρίτος του ομίλου της Ελλάδας (C3) παίζει στους “16” με τον δεύτερο του Group D (D2).

Ο τέταρτος του ομίλου της Ελλάδας (C4) παίζει στους “16” με τον πρώτο του Group D (D1).

Τι συμβαίνει με την διασταύρωση των “8”

Φυσικά, πολλοί είναι εκείνοι που κοιτάζουν ακόμα πιο μακριά. Για την Ελλάδα το “χρυσό μονοπάτι” είναι εκείνο της πρώτης θέσης, καθώς μέσω αυτή της θέσης το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αποφεύγει Σερβία, Γερμανία και Γαλλία μέχρι τον τελικό. Όσον αφορά δε στους “8”, η Ελλάδα (ως πρώτη στον όμιλο και σε περιίπτωση που προκριθεί από Σλοβενία ή Ισραήλ) θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Λιθουανία – Λετονία.

Παρακάτω θα βρείτε τις διασταυρώσεις της Ελλάδος στους “8” αναλογικά με την θέση που θα καταλάβει στον όμιλό της.