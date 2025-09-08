EuroBasket 2025: Το αναλυτικό πρόγραμμα των προημιτελικών

Η Εθνική Ελλάδας συμπλήρωσε το παζλ των προημιτελικών του EuroBasket 2025. Αναλυτικά το πρόγραμμα των τεσσάρων ζευγαριών με φόντο την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Η Εθνική Ελλάδας επικράτησε στον αγώνα με το Ισραήλ με 84-77 για το EuroBasket 2025 και εξασφάλισε την παρουσία της στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Όπως γράφει το Sport24, αυτή τη νίκη, έγινε η όγδοη και τελευταία ομάδα που συμπληρώνει το «παζλ» των κορυφαίων της Ευρώπης, μαζί με Τουρκία, Πολωνία, Λιθουανία, Φινλανδία, Γεωργία, Γερμανία και Σλοβενία.

Επόμενος αντίπαλος για τη “γαλανόλευκη” είναι η Λιθουανία, σε μια μάχη που θα κρίνει την πρόκριση στα ημιτελικά, την ώρα που το άλλο ζευγάρι με ξεχωριστό ελληνικό ενδιαφέρον είναι το Τουρκία – Πολωνία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των προημιτελικών

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

17:00 Τουρκία – Πολωνία

21:00 Λιθουανία – Ελλάδα

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου