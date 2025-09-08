EuroBasket 2025: Το αναλυτικό πρόγραμμα των προημιτελικών

EuroBasket 2025: Το αναλυτικό πρόγραμμα των προημιτελικώνΔιαβάζεται σε 1'
Η Εθνική Ελλάδας συμπλήρωσε το παζλ των προημιτελικών του EuroBasket 2025. Αναλυτικά το πρόγραμμα των τεσσάρων ζευγαριών με φόντο την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.
- 08 Σεπτεμβρίου 2025 08:32
Η Εθνική Ελλάδας επικράτησε στον αγώνα με το Ισραήλ με 84-77 για το EuroBasket 2025 και εξασφάλισε την παρουσία της στα προημιτελικά της διοργάνωσης.
Όπως γράφει το Sport24, αυτή τη νίκη, έγινε η όγδοη και τελευταία ομάδα που συμπληρώνει το «παζλ» των κορυφαίων της Ευρώπης, μαζί με Τουρκία, Πολωνία, Λιθουανία, Φινλανδία, Γεωργία, Γερμανία και Σλοβενία.
Επόμενος αντίπαλος για τη “γαλανόλευκη” είναι η Λιθουανία, σε μια μάχη που θα κρίνει την πρόκριση στα ημιτελικά, την ώρα που το άλλο ζευγάρι με ξεχωριστό ελληνικό ενδιαφέρον είναι το Τουρκία – Πολωνία.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των προημιτελικών
Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου
- 17:00 Τουρκία – Πολωνία
- 21:00 Λιθουανία – Ελλάδα
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου
- 17:00 Φινλανδία – Γεωργία
- 21:00 Γερμανία – Σλοβενία