EuroBasket 2025: Το mind game του Καλαϊτζάκη στον Χουάντσο πριν χάσει και τις τρεις βολές του

Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης πλησίασε τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, κάτι του ψιθύρισε και στη συνέχεια ο Ισπανός αστόχησε και στις τρεις βολές του.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ πήρε όλη την ευθύνη της ήττας από την Ελλάδα πάνω του και έκανε σκληρή αυτοκριτική αμέσως μετά το παιχνίδι δηλώνοντας μεταξύ άλλων: “Αναλαμβάνω την ευθύνη. Δεν στάθηκα στο ύψος μου, είναι αποτυχία. Έπρεπε να βάλω καμία γαμ@μενη βολή”.

Όπως γράφει το Sport24, ο παίκτης του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε στις τρεις χαμένες βολές που είχε στα τελευταία δευτερόλεπτα, μετά από τις οποίες η Ελλάδα ουσιαστικά “αγκάλιασε” τη νίκη.

Τι ρόλο έπαιξε όμως ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης σε αυτή την αστοχία;

Ο συμπαίκτης του στον Παναθηναϊκό, πλησίασε τον Ισπανό λίγο πριν τις βολές και του ψιθύρισε κάτι, ενώ οι διαιτητές έσπευσαν να τον απομακρύνουν.

Ο Καλαϊτζάκης μίλησε για μερικά δευτερόλεπτα στο Χουάντσο και έπειτα τον απώθησε φιλικά στο πίσω μέρος του σώματός του.

Η συνέχεια είναι πλέον γνωστή και ανεξάρτητα με το τι είπε ο παίκτης της Εθνικής στον συμπαίκτη του στον Παναθηναϊκό, το mind game του έπιασε, αφού ο Χουάντσο έκανε το 0/3 από τη γραμμή των βολών και η Ελλάδα πανηγύρισε στο τέλος της αναμέτρησης.