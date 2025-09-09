EuroBasket 2025: Τραυματίστηκε ο Όσμαν, αποχώρησε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια

Ανησυχία στην Τουρκία, καθώς ο Τζέντι Όσμαν αποχώρησε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια στην τρίτη περίοδο του αγώνα Τουρκία – Πολωνία.

Ο Τζέντι Όσμαν στάθηκε άτυχος στο τρίτο δεκάλεπτο του αγώνα της Τουρκίας με την Πολωνία για τα προημιτελικά του EuroBasket 2025.

Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR επιχείρησε να σταματήσει τον Ματέους Πονίτκα, όμως στην εξέλιξη της φάσης ο Πολωνός έπεσε πάνω στα πόδια του, με αποτέλεσμα ο Τούρκος να αποχωρήσει υποβασταζόμενος.

Μέχρι εκείνη τη στιγμή, όπως γράφει το SPORT24, ο Όσμαν είχε προλάβει να σημειώσει 10 πόντους και να μαζέψει 5 ριμπάουντ σε 23’24” συμμετοχής.

Λίγο αργότερα επέστρεψε και πήρε θέση στον πάγκο της ομάδας του.