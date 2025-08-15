EuroBasket U16: Πού θα δείτε το παιχνίδι της Εθνικής Παίδων με τη Γεωργία για τους αγώνες κατάταξης

Η Εθνική Παίδων αντιμετωπίζει τη Γεωργία για τους αγώνες κατάταξης του EuroBasket U16. Πού θα δείτε το παιχνίδι.

Η Εθνική Παίδων κοντράρεται με τη Γεωργία, στο πλαίσιο των αγώνων κατάταξης του EuroBasket U16 (15/8, 20:00).

Όπως αναφέρει το SPORT24, η γαλανόλευκη θέλει τη νίκη, για να της δοθεί η δυνατότητα να παλέψει για την 9η θέση με τον νικητή του ζευγαριού Ρουμανία – Γερμανία. Η ελληνική ομάδα προέρχεται από άνετη νίκη επί της Φινλανδίας.

Ο αγώνας κάνει τζάμπολ στις 20:00 και θα μεταδοθεί από το κανάλι της FIBA στο YouTube.