EuroLeague: Πού θα δείτε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού απέναντι στη Μπασκόνια

Ο Παναθηναϊκός AKTOR κοντράρεται με την Μπασκόνια στη Βιτόρια για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague. Πού θα δείτε το παιχνίδι.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ρίχνεται στη μάχη της τρίτης αγωνιστικής της EuroLeague και αντιμετωπίζει τη Μπασκόνια στη Βιτόρια (9/10, 21:30, Novasports 4, Match Center από το SPORT24).

Οι πράσινοι έπειτα από μία νίκη και μία ήττα στο ΟΑΚΑ στην πρώτη διαβολοβδομάδα της σεζόν, ετοιμάζονται για την πρώτη εκτός έδρας αναμέτρηση στην Ισπανία. Η Μπασκόνια ακόμα αναζητά την πρώτη της νίκη στην φετινή διοργάνωση, ούσα στο 0-2.

