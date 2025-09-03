Φινλανδία – Γερμανία 61-91: Πρωτιά δια περιπάτου και ραντεβού με την Πορτογαλία για τους Γερμανούς

Η Γερμανία διέλυσε τη Φινλανδία με 91-61 και τερμάτισε πρώτη στο Group B του EuroBasket 2025.

Παράσταση για έναν ρόλο ήταν η αναμέτρηση της Γερμανίας με τη Φινλανδία. Οι Γερμανοί επικράτησαν με 61-91 και κατέλαβαν την πρωτιά του Group B.

Οπως υπογραμμίζει το Sport24.gr η ομάδα του Ντένις Σρούντερ δεν ήθελε να μπει σε περιπέτειες αναφορικά με την πρωτιά και “καθάρισε” από πολύ νωρίς το παιχνίδι, με τους Φραντς Βάγκνερ και Ντένις Σρούντερ να ξεχωρίζουν.

Η Γερμανία τερμάτισε πρώτη στον όμιλο και θα κοντραριστεί με την Πορτογαλία στη φάση των 16 με φόντο ένα εισιτήριο για την οκτάδα.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-21, 36-50, 49-69, 61-91

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Τουόβι): Λιτλ 4 (4 ριμπάουντ), Σαλίν 2, Ενκαμούα 16 (1/6 τρίποντα, 11 ριμπάουντ), Γιάντουνεν 5 (1/4 τρίποντα), Βάλτονεν, Μάντσεν 6 (7 ριμπάουντ), Ματσούνι 9 (2/3 τρίποντα), Μάρκανεν 11 (9 ριμπάουντ), Γκούσταβσον 2, Γκράντισον 6, Σεπάλα

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Ιμπραχίμαγκιτς): Μπόνγκα 7 (1/3 τρίποντα), Ο. Ντα Σίλβα 2, Λο 7 (1/4 τρίποντα), Τ. Ντα Σίλβα 11 (2/5 τρίποντα), Βάγκνερ 23 (1/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Τάις 6, Σρούντερ 16 (2/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Χόλατς 4, Τίμαν 12 (7 ριμπάουντ), Κράτζερ, Ομπστ 3 (1/6 τρίποντα)