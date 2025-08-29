Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία 109-79: Ο Μάρκανεν πέτυχε την 8η καλύτερη επίδοση στην ιστορία των EuroBasket

Απίθανος ο Λάουρι Μάρκανεν που σε 23 λεπτά τρέλανε την στατιστική στη νίκη της Φινλανδίας με τη Μεγάλη Βρετανία.

Μετά από ένα απίθανο επιθετικό σόου του Λάουρι Μάρκανεν, η Φινλανδία πήρε την δεύτερη νίκη της στο EuroBasket 2025, επικρατώντας της Μεγάλης Βρετανίας με 109-79.

Όπως μεταδίδει το Sport24, ο Μάρκανεν πέτυχε 43 πόντους σε μόλις 23’13” και διέλυσε σχεδόν μόνος του τους Άγγλους στην δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του EuroBasket που διεξάγεται στο Τάμπερε της Φινλανδίας.

Ο παίκτης των Γιούτα Τζαζ είχε 6/9 δίποντα, 7/13 τρίποντα και 10/11 βολές, ενώ στο ημίχρονο είχε σημειώσει τους μισούς πόντους της ομάδας του.

Άξιος συμπαραστάτης του Μάρκανεν δεν ήταν άλλος από τον Σάσου Σάλιν, που στα 34 του, μπροστά στο κοινό της πατρίδας του πέτυχε 21 πόντους με 7/9 τρίποντα.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 30-21, 58-42, 81-56, 109-79

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Τουόβι): Λιτλ 5 (1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Σάλιν 21 (7/9 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ν’Καμούα 13 (1/2 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γιάντουνεν 3 (1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Βάλτονεν 6, Μάντσεν 1 (6 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μάχουνι 5 (1), Μάρκανεν 43 (6/9 δίποντα, 7/13 τρίποντα, 10/11 βολές, 2 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα), Μουούρινεν 6 (4 ριμπάουντ), Γκούσταβσον 4, Σέπαλα 2 (2 ριμπάουντ, 5 ασίστ).

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ (Στόιτελ): Χίμπερτ 5 (1), Ανταμού 3 (1), Νέλσον 13 (2/7 τρίποντα, 4 ασίστ), Φίλιπ 10 (4 ριμπάουντ), Μπέλο 4 (4 ριμπάουντ), Γέμποα 10 (2/3 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Χέσον 12 (2/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ), Γουίτλ 8 (4 ριμπάουντ), Άκιν 3 (6 ριμπάουντ), Γουίλαν 3 (1/4 τρίποντα).

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Η Φινλανδία αντιμετωπίζει το Μαυροβούνιο (30/8, 20:30), ενώ η Μεγάλη Βρετανία την Σουηδία (30/8, 16:30).