Γαλλία – Σλοβενία 103-92: Νίκησε τον σούπερ Ντόντσιτς -που πέτυχε 39 πόντους- για το 2/2 στο EuroBasket 2025

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο πέτυχε 32 πόντους και ήταν ο πρωταγωνιστής της Γαλλίας στη νίκη με 103-92 επί της Σλοβενίας, παρά την εντυπωσιακή συγκομιδή του Λούκα Ντόντσιτς με 39 πόντους.

Παρά το νέο επιθετικό σόου του Λούκα Ντόντσιτς, η Γαλλία πήρε τη νίκη κόντρα στην Σλοβενία με 103-92 και έφτασε στο 2-0 στο EuroBasket 2025.

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ και πρωταγωνιστής των Γάλλων με 32 πόντους (7/7 δίποντα, 2/8 τρίποντα), 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 2 κλεψίματα, με τον Έλι Οκόμπο να ακολουθεί με 14 πόντους (1/2 τρίποντα) και 5 ασίστ.

Εντυπωσιακή εμφάνιση με 39 πόντους (4/10 δίποντα, 4/10 τρίποντα, 19/20 βολές) από τον Λούκα Ντόντσιτς, που έφτασε κοντά και στο triple-double με 8 ριμπάουντ, 9 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Η Σλοβενία μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και με προστάρη τον Λούκα Ντόντσιτς μπόρεσε να χρεώσει με αρκετά φάουλ τους Γάλλους διεθνείς. Ο ηγέτης των Λέικερς είχε ολοκληρώσει το πρώτο ημίχρονο με 24 πόντους και 13/14 βολές και έβαλε δύσκολα στην ομάδα του Φοτού, που έπρεπε να διαχειριστεί το πρόβλημα στα φάουλ.

Ο Ντόντσιτς φάνηκε να το παίρνει προσωπικά και μαζί με τον Πρέπελιτς έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να φέρουν την Σλοβενία στο 1-1. Οι Γάλλοι παρόλο που βρέθηκαν πίσω στο σκορ στο ημίχρονο, δεν το έβαλαν κάτω και αντέδρασαν κυρίως με τον Σιλβέν Φρανσίσκο, για να πανηγυρίσουν τη δεύτερη νίκη στη διοργάνωση.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κάτο, Σάλινς, Γιλμάζ

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-30, 47-54, 68-70, 103-92

ΓΑΛΛΙΑ (Φοτού): Φρανσίσκο 32 (7/7 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 12/12 βολές, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Οκόμπο 14 (1/2 τρίποντα, 5 ασίστ), Χίφι, Λουβαβού-Καμπαρό 2, Γιαμπουσέλε 6 (1/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Κορντινιέ 3 (2 ριμπάουντ), Μάλεντον, Τζαϊτέ 3, Ρισασέ 12 (4/7 τρίποντα), Χορντ 6 (3 ριμπάουντ), Σαρ 12 (1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Κουλιμπαλί 13 (2/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ)

ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Σέκουλιτς): Κραμπέλ 8, Νίκολιτς 5 (1/4 τρίποντα), Πρέπελιτς 15 (1/2 τρίποντα), Μούριτς 16 (3/6 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Ράντοβιτς 3, Γιούρκοβιτς, Χρόβατ 4, Σκούκα, Όμιτς 5 (4 ριμπάουντ), Στέργκαρ, Ντόντσιτς 39 (4/10 δίποντα, 4/10 τρίποντα, 19/20 βολές, 8 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 5 λάθη, 2 κλεψίματα)

Τα ομαδικά στατιστικά της Γαλλίας: 21/35 δίποντα, 12/34 τρίποντα, 25/29 βολές, 35 ριμπάουντ (23 αμυντικά, 12 επιθετικά), 16 ασίστ, 32 φάουλ, 9 λάθη, 10 κλεψίματα, 2 μπλοκ

Τα ομαδικά στατιστικά της Σλοβενίας: 12/26 δίποντα, 11/26 τρίποντα, 38/46 βολές, 34 ριμπάουντ (22 αμυντικά, 10 επιθετικά), 16 ασίστ, 29 φάουλ, 14 λάθη, 4 κλεψίματα, 3 μπλοκ

*Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Η Γαλλία θα αντιμετωπίσει στην 3η αγωνιστική το Ισραήλ (31/8, 18:00) και η Σλοβενία θα κοντραριστεί με το Βέλγιο (31/8, 15:00).