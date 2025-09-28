Γιατί ο Στέφανος Ντούσκος δεν πήρε το χρυσό μετάλλιο μετά τον θρίαμβο στη Σαγκάη

Αν και ο Στέφανος Ντούσκος στέφθηκε παγκόσμιος Πρωταθλητής στην κωπηλασία, δεν πήρε το χρυσό μετάλλιο στο τέλος της κούρσας.

Ο Στέφανος Ντούσκος πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στη Σαγκάη, κατακτώντας την κορυφή στο μονό σκιφ και αφήνοντας πίσω του όλα τα μεγάλα ονόματα της κωπηλασίας.

Στον τελικό, ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Τόκιο επικράτησε και των τριών μεταλλιούχων των Ολυμπιακών του Παρισιού, παίρνοντας με θριαμβευτικό τρόπο τη ρεβάνς για την 6η θέση που είχε κατακτήσει τότε.

Ωστόσο, όπως γράφει το SPORT24, μετά τον αγώνα δεν ανέβηκε στο βάθρο, καθώς οι διοργανωτές επέλεξαν να παραδώσουν τα μετάλλια σε ειδική τελετή-γκαλά το απόγευμα της Κυριακής.

Έτσι, ο 28χρονος Γιαννιώτης θα χρειαστεί να περιμένει λίγο ακόμη για να φορέσει στο στήθος του το χρυσό.