Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την ΑΕΛ Novibet στο AEL FC Arena για την αναμέτρηση της τέταρτης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την ΑΕΛ Novibet στη Λάρισα (21/09, 17:30, COSMOTE Sport 1 και Live SPORT24) με στόχο μια ακόμα νίκη για να διατηρήσει το απόλυτο στη Stoiximan Super League. Λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, όπως γράφει το Sport24, έγινε γνωστή η ενδεκάδα που επέλεξε ο Μάρκο Νίκολιτς.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στην ΑΕΛ Novibet: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Κουτέσα, Ελίασον, Κοϊτά, Γιόβιτς.

Αναπληρωματικοί: Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Βίντα, Οντουμπάτζο, Πενράις, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Μάριο, Μάνταλος, Λιούμπιτσιτς, Πιερό, Καλοσκάμης.