Η ενδεκάδα της Εθνικής για τη μάχη με τη Σκωτία

Η ενδεκάδα της Εθνικής για τη μάχη με τη ΣκωτίαΔιαβάζεται σε 1'
Οι επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τη μάχη της Εθνικής Ελλάδας με τη Σκωτία στο Χάμπντεν Παρκ για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ.
- 09 Οκτωβρίου 2025 20:40
Η Εθνική Ελλάδας κοντράρεται με τη Σκωτία στο Χάμπντεν Παρκ (09/10, 21:45, ALPHA, LIVE MATCHCENTER SPORT24) για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ.
Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, όπως γράφει τοSPORT24 έκανε γνωστή την ενδεκάδα της γαλανόλευκης για το ματς με τους Σκωτσέζους.
Αναλυτικά η ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας: Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Τσιμίκας, Ζαφείρης, Κουρμπέλης, Μπακασέτας, Μασούρας, Τζόλης, Παυλίδης.
Στον πάγκο κάθονται οι: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Γιαννούλης, Ρότα, Μιχαηλίδης, Κωνσταντέλιας, Δουβίκας, Μουζακίτης, Μάνταλος, Σιώπης, Καρέτσας, Ιωαννίδης.
Η ενδεκάδα της Σκωτίας: Γκαν, Χίκεϊ, Σούταρ, Χάνλεϊ, Ρόμπερτσον, ΜακΤόμινεϊ, Φέργκιουσον, Μαγκίν, Ντόουκ, Άνταμς, Κρίστι