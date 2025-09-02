Η Ιμάν Κελίφ άσκησε έφεση κατά της απόφασης της World Boxing για γενετικό έλεγχο φύλου

Η Ολυμπιονίκης Ιμάν Κελίφ έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης της World Boxing, που την αποκλείει από επερχόμενες διοργανώσεις, εκτός αν υποβληθεί σε γενετικό έλεγχο φύλου.

Η υπόθεση της Ιμάν Κελίφ έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στον αθλητικό και ευρύτερο χώρο τον τελευταίο χρόνο.

Η χρυσή Ολυμπιονίκης του Παρισιού 2024 κατηγορήθηκε ότι πάσχει από υπερανδρογονισμό, μία κατάσταση που σχετίζεται με αυξημένα επίπεδα ανδρικών ορμονών, κυρίως τεστοστερόνης, στο αίμα της.

Όπως γράφει το SPORT24, αυτός ο παράγοντας συνέβαλε στην απόφαση της αθλήτριας να αποσυρθεί προσωρινά από την πυγμαχία, ειδικά όταν της απαγορεύτηκε η συμμετοχή στο Eindhoven Box Cup στην Ολλανδία, λόγω μη συμμόρφωσης με τους νέους κανονισμούς της World Boxing για τεστ φύλου.

Πλέον, η Κελίφ προχωρά σε αντεπίθεση, καταθέτοντας έφεση κατά της απόφασης της World Boxing, η οποία την αποκλείει από επερχόμενες διοργανώσεις λόγω της άρνησής της να υποβληθεί σε γενετικό έλεγχο φύλου.

Το Διαιτητικό Δικαστήριο του Αθλητισμού (CAS) επιβεβαίωσε ότι η Αλγερινή πυγμάχος υπέβαλε την έφεση τον προηγούμενο μήνα, ενώ ανακοινώθηκε ότι το CAS απέρριψε το αίτημά της για αναστολή της απόφασης της World Boxing, μέχρι την τελική απόφαση στην υπόθεσή της.