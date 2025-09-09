Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε τον Άγγελο Ποστέκογλου

Επίσημο είναι το deal του Άγγελου Ποστέκογλου με τη Νότιγχαμ Φόρεστ, με την αγγλική ομάδα να ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας τους την Τρίτη (9/9).

Στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ θα κάθεται στο εξής ο Άγγελος Ποστέκογλου, με τον αγγλικό σύλλογο να ανακοινώνει την Τρίτη (9/9) τη συνεργασία του με τον Ελληνοαυστραλό τεχνικό, λίγο αφότου έφτασε στο προπονητικό κέντρο της ομάδας.

Όπως γράφει το SPORT24, ο 60χρονος τεχνικός είναι ο διάδοχος του Νούνο Εσπίριτο Σάντο, ο οποίος αποχώρησε από τη Νότιγχαμ έπειτα από σχεδόν 1,5 χρόνο.

Η προηγούμενη ομάδα που διηύθυνε ο Ποστέκογλου ήταν η Τότεναμ, την οποία ενέλαβε τον Ιούλιο του 2023 και την οδήγησε στην κατάκτηση του Europa League τον περασμένο Μάιο.

Στο παρελθόν έχει επίσης, καθίσει μεταξύ άλλων στον πάγκο της Σέλτικ, της Γιοκοχάμα και της εθνικής Αυστραλίας.