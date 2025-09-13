Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου στο SPORT24: “Καθόλου ικανοποιημένη από την επίδοσή μου στα 100 μέτρα”

Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου μίλησε στην κάμερα του SPORT24 μετά από τον αποκλεισμό της από τα ημιτελικά των 100 μέτρων γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου.

Η 4η θέση που κατέλαβε στα προκριματικά των 100 μέτρων γυναικών δεν έφτανε στην Πολυνίκη Εμμανουηλίδου για να πάρει το εισιτήριο για τα προημιτελικά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, με την Ελληνίδα σπρίντερ να μιλάει στο SPORT24 και να εμφανίζεται απογοητευμένη από το χρόνο της στην κούρσα αλλά και έτοιμη για επιτυχία στα 200 μέτρα.

“Αρχικά είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ, είναι σημαντικό να βρίσκεται ένας αθλητής σε κάθε διοργάνωση. Όμως με την επίδοσή μου δεν είμαι ικανοποιημένη, το 11.36 είναι πάρα πολύ κακή επίδοση. Δεν είναι καθόλου καλή, δεν με αντιπροσωπεύει προφανώς.

Ξεκίνησα πολύ κακά στην αρχή, σκόνταψα λίγο και έχασα πολύ. Αν δεν γινόταν αυτό πιστεύω ότι θα μπορούσα να έβγαινα τρίτη στη σειρά μου για να έπαιρνα την απευθείας πρόκριση. Δεν έγινε όμως”, τόνισε στις πρώτες της δηλώσεις η Ελληνίδα σπρίντερ, για να προσθέσει:

“Υπάρχει και συνέχεια εννοείται, τα 200 μέτρα, που αρχικά για αυτό ήρθα εδώ εγώ, τελευταία στιγμή μπήκα στα 100. Αυτός ο αγώνας θα με βοηθήσει πολύ για τα 200 μέτρα. Ο στόχος μου για τα 200 είναι σαν τελευταίος αγώνας κάτω από τα 23 να κάνω πανελλήνιο ρεκόρ.

Είναι το δικό μου πανελλήνιο ρεκόρ Κ23, είναι 22.84. Θα το παλέψω πάρα πολύ για να γίνει, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και θέλω πάρα πολύ να τα καταφέρω. Είναι απίστευτο μέσα το γήπεδο, χάθηκα μέσα, έχει πάρα πολύ κόσμο και είναι απίστευτο.

Εύχομαι να το ζήσει ο κάθε αθλητής αυτό, είναι ένα όνειρο πραγματικά. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά της ελληνικής αποστολής, να τα πάνε τέλεια”.