Ιωαννίδης: Αυτό είναι το συμβόλαιο που υπέγραψε στη Σπόρτινγκ

Ο Φώτης Ιωαννίδης έγινε επίσημα ποδοσφαιριστής της Σπόρτινγκ τη Δευτέρα (1/9), με τον 25χρονο διεθνή επιθετικό να αφήνει τον Παναθηναϊκό έπειτα από πέντε χρόνια.

Μετά από πέντε χρόνια στον Παναθηναϊκό, ο Φώτης Ιωαννίδης αποχαιρετά το τριφύλλι, με τον διεθνή επιθετικό να αγωνίζεται για τελευταία φορά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Σαμσουνσπόρ για τα playoffs του Europa League την περασμένη Πέμπτη (30/8).

Το πράσινο όμως παραμένει μαζί του και στο νέο βήμα της καριέρας του, καθώς η Σπόρτινγκ ήρθε σε συμφωνία με τη διοίκηση του Παναθηναϊκού μετά από εκτενείς διαπραγματεύσεις και ανακοίνωσε τη μεταγραφή του το Σάββατο.

Όπως γράφει το SPORT24, η συμφωνία δημοσιοποιήθηκε λίγες ώρες μετά την άφιξή του στη Λισαβόνα, όπου ο Ιωαννίδης δέχτηκε αμέσως καταιγισμό ερωτήσεων από τους δημοσιογράφους. Μετά τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας με την Σπόρτινγκ.

Η συμφωνία του Παναθηναϊκού με τη Σπόρτινγκ έκλεισε στα 25 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 22 είναι εγγυημένα και τα υπόλοιπα 3 σε μπόνους. Παράλληλα, η ελληνική ομάδα διατήρησε ποσοστό 25% επί τυχόν μελλοντικής μεταπώλησης του παίκτη.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι απολαβές του Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ αναμένονται υψηλές, με τα πορτογαλικά ρεπορτάζ να αναφέρουν πως θα αμείβεται με 2,4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Η μεταγραφή αυτή σηματοδοτεί την ένταξη του Ιωαννίδη στο ρόστερ της Σπόρτινγκ, η οποία ήδη έχει εντάξει και τον Γιώργο Βαγιαννίδη, επίσης διεθνή με την Εθνική Ελλάδας, από τον Παναθηναϊκό, αυτή τη μεταγραφική περίοδο.