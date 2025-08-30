Κύπρος-Ελλάδα 69-96: Το ιστορικό ματς ήταν αγγαρεία πριν από τη μάχη με τη Γεωργία

Χλιαρή η Εθνική απέναντι στην Κύπρο, πήρε με άνεση την νίκη (96-69) για το 2/2 στο EuroBasket 2025 και πηγαίνει στη μάχη με τη Γεωργία (31/8 στις 15:00) με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ξεκούραστο.

Το συναπάντημα της Κύπρου με την Ελλάδα, στη δεύτερη αγωνιστική του Γ’ Ομίλου του EuroBasket 2025, ήταν ένα ιστορικό γεγονός για τις δύο χώρες και για τις δύο ομάδες. Γι’ αυτό και όλοι απόλαυσαν το απόγευμα του Σαββάτου, χωρίς να νοιάζονται για το τελικό σκορ στο Σπύρος Κυπριανού της Λεμεσού.

Oπως αναφέρει το Sport24.gr η Εθνική, όπως αναμενόταν, πήρε την νίκη (96-69), έκανε το 2/2 και συνεχίζει με φόρα, καθώς το μεσημέρι της Κυριακής (31/8 στις 15:00) θα παλέψει με τη σαφώς ανώτερη, πιο σκληρή, ενίοτε και αντιαθλητική Γεωργία η οποία επικράτησε στην πρεμιέρα της Ισπανίας και ηττήθηκε χθες από την Ιταλία.

Ο Βασίλης Σπανούλης προφύλαξε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που σε λίγες ώρες θα αντιμετωπίσει τους Σάντρο Μαμουκελασβίλι – Γκόγκα Μπιτάτζε και μοίρασε τον χρόνο συμμετοχής στους 11 παίκτες που είχε στη διάθεσή του. Η Ελλάδα δεν ενθουσίασε στο πρώτο μέρος, φυσικά όμως δεν απειλήθηκε.

Η Κύπρος, από την άλλη, κέρδισε το χειροκρότημα με τη μαχητικότητά της. Ομάδα που συμμετέχει στο Ευρωμπάσκετ Μικρών Χωρών (στο άλλοτε EuroBasket Γ’ Κατηγορίας), με τα παιδιά του Χριστόφορου Λειβαδιώτη να ζουν το όνειρό τους, να έχουν μεγαλύτερο κίνητρο και να απολαμβάνουν περισσότερο το σαραντάλεπτο.

Ο Φίλιππος Τίγκας ήταν ο παίκτης που πίεσε περισσότερο απ’ όλους την άμυνα της Ελλάδας, έσφιξε τα δόντια για να παίξει μετά από τον τραυματισμό στον αγώνα με τη Βοσνία, ωστόσο πόνεσε και πάλι στο τρίτο δεκάλεπτο και έμεινε στο τέταρτο στον πάγκο.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 13-22, 31-43, 47-69, 69-96

ΚΥΠΡΟΣ (Λειβαδιώτης): Λοϊζίδης, Σιμιτζής 16 (2/6 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Πασσιαλής 2, Μιχαήλ 3 (1), Ηλιάδης 3 (1), Χριστοδούλου 2, Γιουνγκ 7 (1), Γιανναράς, Κουμής 2, Τίγκας 12 (2/3 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 2/2 βολές), Γουίλις 15 (5/9 δίποντα, 8 ριμπάουντ), Στυλιανού 7 (1/7 τρίποντα)

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 18 (2/4 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 2/2 βολές), Λαρεντζάκης 14 (1/2 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 3/4 βολές), Τολιόπουλος 7 (1), Σλούκς 2, Καλαϊτζάκης 9 (1), Παπανικολάου 5 (1), Κατσίβελης 7 (2/9 σουτ, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Σαμοντούροβ 12 (2/2 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 2/4 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κ. Αντετοκούνμπο 2 (0/4 βολές, 6 ριμπάουντ), Θ. Αντετοκούνμπο 2, Μήτογλου 18 (5/7 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 5/6 βολές)