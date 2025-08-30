Κύπρος – Ελλάδα: Συγκλονιστική και ιστορική στιγμή με τον κοινό εθνικό ύμνο σε live εκτέλεση

Ιστορική στιγμή στο “Σπύρος Κυπριανού” με τον κοινό εθνικό ύμνο να ταξιδεύει σε κάθε γωνιά του “Σπύρος Κυπριανού” σε live εκτέλεση πριν από το παιχνίδι ανάμεσα σε Κύπρο και Ελλάδα.

Συγκλονιστικές στιγμές στο κατάμεστο “Σπύρος Κυπριανού”, με τον κοινό εθνικό ύμνο να καθηλώνει τον κόσμο στη Λεμεσό πριν από το το παιχνίδι ανάμεσα σε Κύπρο και Ελλάδα για τη 2η αγωνιστική του Group C στο EuroBasket 2025 (ΕΡΤ1, Novasports Start, Match Center από το SPORT24).

Εκτός από τα έντονα συναισθηματικά φορτισμένα δευτερόλεπτα, το γεγονός έχει και ιστορική σημασία, αφού η αποψινή αναμέτρηση (30/8) αποτελεί την πρώτη επίσημη ανάμεσα σε Ελλάδα και Κύπρο στην ιστορία και τη δεύτερη στην ιστορία των EuroBasket μετά το 1939, σε παιχνίδι ανάμεσα σε Φινλανδία και Εσθονία.