Κλήρωση Conference και Europa League: Η ώρα και το κανάλι για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Πότε και πού θα πραγματοποιηθούν οι κληρώσεις για τη League Phase του Europa και του Conference League, στις οποίες θα συμμετάσχουν και οι τρεις ελληνικές ομάδες, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.

Οι ελληνικές ομάδες πανηγύρισαν μεγάλες προκρίσεις το βράδυ της Πέμπτης (28/8). Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στη League Phase του Europa League, ενώ η ΑΕΚ δίνει ραντεβού για τη League Phase του Conference League.

Το μεσημέρι της Παρασκευής (29/8) οι τρεις εκπρόσωποι της Ελλάδας θα μάθουν τους έξι αντιπάλους τους. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στο Μονακό στις 14:00 (ώρα Ελλάδας), με τηλεοπτική μετάδοση από το COSMOTE SPORT 1 HD και φυσικά ζωντανή κάλυψη από το SPORT24.

Θυμίζουμε ότι η τελετή της UEFA είναι κοινή τόσο για το Europa όσο και για το Conference League, με την κλήρωση της τελευταίας να προηγείται.