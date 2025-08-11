Κριστιάνο Ρονάντο: Έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του Χεορχίνα – Το εκθαμβωτικό δαχτυλίδι

Ο Κριστίανο Ρονάλντο παντρεύεται την αγαπημένη του Χεορχίνα Ροντρίγκεζ. Δείτε το τεραστίων διαστάσεων μονόπετρο το οποίο συνόδευσε την πρόταση γάμου.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Χεορχίνα Ροντρίγκεζ φαίνεται πως πλησιάζουν στα σκαλιά της εκκλησίας μετά από αρκετά χρόνια κοινής πορείας.

Οι απορίες όσων λατρεύουν τα gossip, σχετικά με το γιατί ο Πορτογάλος σούπερ σταρ δεν έχει ακόμη παντρευτεί τη σύντροφό του, φαίνεται πως φτάνουν στο τέλος τους.

Όπως μεταδίδει το SPORT24, η Χεορχίνα ανάρτησε μια φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η οποία απεικονίζει το αριστερό χέρι της, πάνω από το δεξί χέρι του Ρονάλντο, φορώντας ένα μονόπετρο, το οποίο είναι τουλάχιστον επιβλητικό.

Την εικόνα αυτή συνοδεύει η ακόλουθη φράση: “Ναι, θέλω. Σε αυτή και σε όλες τις ζωές μου.”

Δείτε την ανάρτηση της Χεορχίνα Ροντρίγκεζ