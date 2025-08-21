Λετονία – Ιταλία 83-68: Ξέσπασαν οι Λετονοί, πρώτη ήττα στα φιλικά οι Ιταλοί

Εξαιρετική ανάκαμψη για τη Λετονία, που επικράτησε με άνεση της Ιταλίας στο glass floor του ΟΑΚΑ.

Μία ημέρα μετά από τη συντριβή από την Ελλάδα, η Λετονία επικράτησε το βράδυ της Πέμπτης (21/8) της Ιταλίας στο ΟΑΚΑ (83-68) για τη δεύτερη ημέρα του τουρνουά AEGEAN Ακρόπολις.

Όπως γράφει το SPORT24, ο Λούκα Μπάνκι χρησιμοποίησε στο back-to-back τον Κρίσταπς Πορζίνγκις (12 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ), πήρε 13 πόντους από τον Άρτουρς Κούρουτς και άλλους τόσους από τον Ρόλαντς Σμιτς, ενώ 12 είχε ο Ντάβις Μπέραντς. Δεν αγωνίστηκε ο Άρτουρς Ζάγκαρς.

Ο Ματέο πανιόλο με 17 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ της Ιταλίας, η οποία έχασε για πρώτη φορά στην προετοιμασία της για το EuroBasket 2025. Χαμηλά έμεινε ο Σιμόνε Φοντέκιο, με 9 πόντους από 3/15 σουτ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-16, 42-33, 66-49, 83-68

ΛΕΤΟΝΙΑ (Μπάνκι): Μέγερις 8 (4/4 δίποντα), Πορζίνγκις 12 (2/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Ντάβις Μπέρτανς 12 (3/5 τρίποντα), Ντάιρις Μπέρτανς 5 (1), Σμιτς 13 (2/2 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 3/5 βολές), Τσάβαρς, Λόμαζ 6 (1), Στάινμπεργκς 3 (1), Σκούγια 2, Κιλπς 2, Κούρουτς 13 (4/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ζόρικς 7 (1)

ΙΤΑΛΙΑ (Ποτσέκο): Μέλι 2, Φοντέκιο 9 (2/10 δίποντα, 1/5 τρίποντα), Τόμσον 4, Ρίτσι 4 (2/7 σουτ), Σπανιόλο 17 (5/11 δίποντα, 7/8 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Πρόσιντα, Νιάνγκ 6 (3/4 δίποντα, 10 ριμπάουντ), Σπίσου 8 (1), Ντιουφ 14 (4/5 δίποντα, 6/11 βολές), Ακέλε, Παγιόλα 4