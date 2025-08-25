Λεβαδειακός – Κηφισιά 3-2: Oι Βοιωτοί δέχθηκαν 2 τέρματα, αλλά έκαναν ανατροπή με ήρωα τον Οζμπολτ

Ο Λεβαδειακός βρέθηκε στα σχοινιά απέναντι στη Κηφισιά, δεχόμενος δύο τέρματα, ωστόσο οι Βοιωτοί έκαναν κατάθεση ψυχής και με τρία γκολ έκαναν την ολική ανατροπή, επικρατώντας εν τέλει με 3-2.

Στην πρωτεύουσα της Βοιωτίας, ο Λεβαδειακός υποδέχθηκε τη Κηφισιά, που επέστρεψε φέτος στην πρώτη κατηγορία, παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η αγωνιστική δράση του τριημέρου για την πρεμιέρα της Super League.

Σε ένα χορταστικό ματς, οι Βοιωτοί ήταν τελικά εκείνοι που πανηγύρισαν το τρίποντο, λυγίζοντας με απίθανη ανατροπή την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, η οποία, παρότι πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων, είδε την αντίπαλό της να γυρνά το παιχνίδι, γράφοντας το 3-2 με ήρωα τον Οζμπολτ, που σημείωσε δύο τέρματα.

Στα πρώτα λεπτά, οι φιλοξενούμενοι χτύπησαν στην κόντρα, καταφέρνοντας να κερδίσουν νωρίς ένα πέναλτι, το οποίο μετουσίωσε σε τέρμα ο Τετέι. Το υπέροχο απευθείας χτύπημα φάουλ του Πόμπο ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 2-0. Ωστόσο, ο Λεβαδειακός, παρότι αιφνιδιάστηκε, δεν παρέδωσε τα όπλα, διατηρώντας τη ψυχραιμία του. Πίεσε ψηλά και μείωσε με τον Λαγιούς μετά από κόντρα επίθεση, ενώ με πέναλτι ο Όζμπολτ έφερε το παιχνίδι στα ίσα.

Στο δεύτερο μέρος, καθοριστικό αποδείχθηκε το δεύτερο προσωπικό τέρμα του Όζμπολτ στο 67ο λεπτό, ενώ η αποβολή του Τσιμπόλα στο 82′ δεν στάθηκε αρκετή για να αλλάξει το σκορ.

Το ματς

Μόλις στο πρώτο λεπτό οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν μία ανάσα από το 1-0, με τον Μπάλτσι να σουτάρει, τον Ραμίρες να απομακρύνει και τον Παλάσιος να μην καταφέρνει σε δεύτερο χρόνο να στείλει την μπάλα στο πλεκτό.

Από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, ήταν φανερό πως η Κηφισιά θα περίμενε καρτερικά για να χτυπήσει στην κόντρα, όσο ο Λεβαδειακός θα αναζητούσε τρόπο να ανοίξει το σκορ.

Εν τέλει, στο 15ο λεπτό, ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι για χέρι του Άμπου Χάνα μετά από εκτέλεση κόρνερ της Κηφισιάς. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Τετέι, νικώντας από την άσπρη βούλα τον Λοντίγκιν στο 17′.

Μάλιστα, η ομάδα του Σεμπάστια Λέτο βρήκε και δεύτερο τέρμα στο 25′, με τον Πόμπο να βρίσκει δίχτυα με τρομερή απευθείας εκτέλεση φάουλ. Στο γκολ φέρει ευθύνη ο Λοντίγκιν, που είδε την μπάλα να περνάει από την εξωτερική πλευρά του τοίχους και να κατευθύνεται στην κλειστή γωνιά στης εστίας του. Έκτοτε, το παιχνίδι πήρε έναν τρελό ρυθμό, με την μπάλα να “ταξιδεύει” και στις δύο πλευρές του γηπέδου.

Ο Λεβαδειακός, ωστόσο αντέδρασε άμεσα. Αρχικά απείλησε στο 33′ με ωραίο δυνατό σουτ από τον Τσοκάι, το οποίο απέκρουσε με τα πόδια ο Ραμίρες. Στο 35ο λεπτό η πίεση των Βοιωτών απέφερε αποτέλεσμα. Οι γηπεδούχοι μείωσαν μετά από καλή συνεργασία μεταξύ Τσάπρα και Λαγιούς. Ο πρώτος έκοψε την μπάλα στην περιοχή, με τον δεύτερο να εκτελεί αμέσως για το 1-2.

Βέβαια, η προσπάθεια δεν σταμάτησε εκεί. Στο 37′ ο Παλάσιος πλάσαρε, με την μπάλα να βρίσκει το απλωμένο χέρι του Μποτία μέσα στην περιοχή. Μετά την υπόδειξη πέναλτι, ο Όζμπολτ ευστόχησε από την άσπρη βούλα, με το σύνολο του Παπαδόπουλου να φέρνει το παιχνίδι στα ίσα 14 λεπτά, αφότου δέχθηκε δύο γκολ από την Κηφισιά.

Στο δεύτερο μέρος, ο ρυθμός παρέμεινε φρενήρης, όμως, μέχρι και τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα, έλειψε η κλασική ευκαιρία, που θα έδινε σε μία από τις δύο ομάδες το προβάδισμα.

Αυτό άλλαξε στο 67′, με τον Λεβαδειακό να γυρίζει τούμπα το παιχνίδι, κάνοντας με τον Όζμπολτ το 3-2, μετά από λάθος που προηγήθηκε στην αντίπαλη άμυνα και οδήγησε σε κλέψιμο.

Στο 82ο λεπτό άλλαξαν οι συσχετισμοί του αγώνα. Η ομάδα της Λειβαδιάς έμεινε με δέκα παίκτες, καθώς ο Τσιμπόλα έκανε ένα εγκληματικό τάκλιν στον Ρούμπεν Πέρεθ και αντίκρισε απευθείας κόκκινη κάρτα, έχοντας περάσει στο ματς πριν από εννέα λεπτά.

Εντούτοις, το αριθμητικό μειονέκτημα δεν αποδείχθηκε αρκετό για να αλλάξει η έκβαση της αναμέτρησης, με τους γηπεδούχους να πανηγυρίζουν στο τέλος μία σπουδαία νίκη, ξεκινώντας με το δεξί την πορείας τους στο νέο πρωτάθλημα.

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Αμπού Χάνα, Λιάγκας, Βήχος, Τσοκαι, Κωστή (80′ Κάτρης), Μπαλτσι (46′ Συμελίδης), Παλάσιος (62′ Βέρμπιτς), Λαγιούς (73′ Τσιμπόλα), Όζμπολτ (80′ Πεντρόσο)

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Μποτία (63′ Ποκόρνι), Ούγκο Σόουζα, Χουχούμης (79′ Μάναλης), Ντίας, Έμπο (71′ Ρούμπεν Πέρεθ), Τζίμας (46′ Ζέρσον Σόουζα), Πόμπο (71′ Μούσιολικ), Αντονίσε, Τετέι