Μάντσεστερ Σίτι: Ο Ντοναρούμα τα βρήκε σε όλα με τους πολίτες

Η Μάντσεστερ Σίτι επιτάχυνε με τον Τζίτζιο Ντοναρούμα και ήρθε σε συμφωνία μαζί του μετά την επικοινωνία που είχε με τον Πεπ Γκουαρδιόλα.

Η Μάντσεστερ Σίτι έκανε σπριντ και έκλεισε τον Τζίτζιο Ντοναρούμα. Ο Ιταλός πορτιέρε τέθηκε στο περιθώριο μετά την απόκτηση του Λούκα Σεβαλιέ, ύστερα ξέσπασε με μια δήλωση στο Instagram και την ίδια ώρα έδωσε τα χέρια με τους πολίτες για να συνεχίσει την καριέρα του στην Αγγλία.

Όπως αναφέρει το Sport24.gr, o Ντοναρούμα είχε μια επικοινωνία με τον Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος έδωσε τη συγκατάθεσή του. Πλέον μένει να τα βρει και με την Παρί Σεν Ζερμέν η οποία αξιώνει ένα μικρότερο ποσό σε σχέση με τα χρήματα που έδωσε για τον Σεβαλιέ.

Για την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστές οι λεπτομέρειες μεταξύ της συμφωνίας των δύο πλευρών.