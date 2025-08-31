Μεταγραφές: Κι επίσημα στον Ολυμπιακό ο Ταρεμί – Το τρομερό βίντεο της ανακοίνωσης

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μεχντί Ταρεμί, ο οποίος θα φορέσει τη φανέλα των ερυθρολεύκων για τα επόμενα δύο χρόνια.

Κι επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού ο Μεχντί Ταρεμί.

Όπως γράφει το SPORT24, οι «ερυθρόλευκοι» απέκτησαν τον Ιρανό επιθετικό από την Ίντερ, βάζοντας στα ταμεία των «νερατζούρι» 2 εκατ. ευρώ, ενώ ο ίδιος υπέγραψε διετές συμβόλαιο με απολαβές που θα ξεπερνούν τα 2 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

Ποιος είναι ο Ταρεμί

Ο 32χρονος φορ είχε συμβόλαιο με την Ίντερ έως το 2027, προερχόμενος από μια σεζόν με 3 γκολ και 9 ασίστ σε 43 συμμετοχές (1.887 αγωνιστικά λεπτά). Είναι βασικό στέλεχος της Εθνικής Ιράν, με την οποία μετρά 94 συμμετοχές και 56 τέρματα, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία υπολογίζεται στα 3,5 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το Transfermarkt.

Στην Ίντερ πήγε το καλοκαίρι του 2024 ως ελεύθερος από την Πόρτο, στην οποία είχε αγωνιστεί για τέσσερα χρόνια, σημειώνοντας 91 γκολ και μοιράζοντας 56 ασίστ σε 182 αγώνες.

Δείτε το βίντεο του Ολυμπιακού: