Μίλτος Τεντόγλου: Έφυγε για τον τελικό από το πρώτο άλμα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου

Ο Μίλτος Τεντόγλου πήρε την πρόκριση στον τελικό του μήκους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο με πρώτο άλμα στα 8,17μ.

Ο Μίλτος Τεντόγλου το είπε και το έκανε. Με ένα άλμα, το πρώτο του, στα 8,17μ. εξασφάλισε την πρόκρισή του για τον τελικό του μήκους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο, όπου και θα υπερασπιστεί τον παγκόσμιο τίτλο που κατέκτησε στη Βουδαπέστη.

Oπως σημειώνει το Sport24.gr o αθλητής του Γιώργου Πομάσκι, που το πάτημά του ήταν 12.6 εκ. μακριά από το τέλειο και ανέπτυξε ταχύτητα 37.5 χλμ./ώρα, πέρασε με συνοπτικές διαδικασίες, καθώς το όριο που χρειάζεται να πιάσουν είναι το 8.15μ.

Ο τελικός που είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη (17/9) στις 14:49 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2.