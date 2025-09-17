Μίλτος Τεντόγλου: Πού θα δείτε τον τελικό του Έλληνα πρωταθλητή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβο

Με την πρώτη και άλμα στα 8,17μ. στον ημιτελικό, ο Μίλτος Τεντόγλου προκρίθηκε στον τελικό του μήκους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου. Αναλυτικά η ημέρα, η ώρα και το κανάλι του σπουδαίου αγώνα.

Ο Μίλτος Τεντόγλου πήρε την πρόκριση στον τελικό του μήκους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο μόλις από το πρώτο του άλμα στα 8,17μ.

Οπως αναφέρει το Sport24.gr ο τελικός είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη (17/9) στις 14:49 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2.