Νάσος Γκαβέλας: Χρυσός στα 100μ. Τ11 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ινδίας

Το χρυσό στα 100μ. της κατηγορίας Τ11 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παραστίβου της Ινδίας κατέκτησε ο Νάσος Γκαβέλας.

Ο Νάσος Γκαβέλας συνεχώς αναζητά νέους αντιπάλους που θα τον δυσκολέψουν και σε κάθε διοργάνωση ξεπερνά τα όρια του, παραμένοντας ανίκητος.

Όπως γράφει το SPORT24, ο 25χρονος σπρίντερ κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100μ. της κατηγορίας Τ11 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παραστίβου στο Νέο Δελχί, τερματίζοντας μαζί με τον οδηγό του, Δημήτρη Χρυσάφη, σε χρόνο 10.96.

Με αυτή τη νίκη, ο Έλληνας χρυσός ολυμπιονίκης του Παρισιού διατήρησε τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή, αφού είχε κερδίσει την ίδια διάκριση και το 2023 στο Παρίσι.