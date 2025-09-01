Νεϊμάρ για τη μη κλήση του στην εθνική Βραζιλίας: “Δεν έχει σχέση με τη φυσική μου κατάσταση”

Ο Νεϊμάρ σχολίασε την απόφαση του Κάρλο Αντσελότι να μην τον καλέσει στην αποστολή της εθνικής Βραζιλίας για τα παιχνίδια με Χιλή (5/9) και Βολιβία (10/9).

Ο Νεϊμάρ δεν συμπεριλήφθηκε στις κλήσεις του Κάρλο Αντσελότι για τις επόμενες αναμετρήσεις της εθνικής Βραζιλίας κόντρα στη Χιλή (5/9) και τη Βολιβία (10/9) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, που θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό.

Το γεγονός ότι ο Νεϊμάρ έμεινε εκτός συζητήθηκε έντονα στα μέσα και τον Τύπο, με τον 33χρονο να δηλώνει πως η απουσία του από τις κλήσεις δεν σχετίζεται με τη φυσική του κατάσταση.

“Νομίζω ότι ήμουν εκτός για τεχνικούς λόγους. Δεν έχει καμία σχέση με τη φυσική μου κατάσταση.

Είναι η γνώμη του προπονητή και τη σέβομαι. Αφού είμαι εκτός, απλώς πρέπει να υποστηρίζω την ομάδα μας για να μπορέσει να παίξει καλά”, είπε μετά τον αγώνα της Σάντος κόντρα στη Φλουμινένσε.