Ντόρσεϊ: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι σαν τρένο όταν έρχεται κατά πάνω σου

Οι δηλώσεις του Τάιλερ Ντόρσεϊ μετά τη νίκη της Εθνικής Ελλάδας επί της Γεωργίας.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ χαρακτήρισε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο «ασταμάτητο τρένο» μετά τη νίκη της Εθνικής Ελλάδας επί της Γεωργίας στο EuroBasket 2025.

Όπως γράφει το Sport24, ο ομογενής γκαρντ υπογράμμισε τη συγκέντρωση που έδειξε η ομάδα στο παιχνίδι της Κυριακής (31/8), αλλά και τη σημασία της σωστής νοοτροπίας, όταν προκύπτει η ευκαιρία για ένα καλό σουτ.

Οι δηλώσεις του Τάιλερ Ντόρσεϊ: “Ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι, είχαμε την ενέργεια να εστιάσουμε στις λεπτομέρειες για αυτό δείξαμε πρόοδο και βάλαμε σουτ στην επίθεση σήμερα. Νομιζω ότι η άμυνά μας είναι καλή. Τα ριμπάουντ είναι κάτι στο οποίο μπορούμε να δώσουμε προσοχή.

Αν το λύσουμε αυτό θα είμαστε και καλύτεροι επιθετικά. Είμαστε καλά στα σουτ και πρέπει να συνεχίσουμε με αυτοπεποίθηση και την νοοτροπία να μην διστάσουμε αν έχουμε ένα καλό σουτ. Πρέπει να συνεχίσουμε να σουτάρουμε.

Το μπάσκετ είναι απλό. Για τον Γιάννη τι να πω… Είναι δυνατός. Όταν έρχεται κατάπάνω σου είναι σαν να έρχεται ένα τρένο πάνω σου. Τραβάει τρεις παίκτες πάνωτου και το κάνει εύκολο για τους άλλους”.

Λίγο αργότερα, στη συνέντευξη Τύπου δήλωσε: “Ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι για μας. Μοιράσαμε καλά την μπάλα, πήραμε τα ριμπάουντ, τρέξαμε και πήραμε τις κατάλληλες αποφάσεις. Όταν ο Γιάννης τραβά τρεις αμυντικούς, μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε και αυτό κάναμε πολύ σωστά σήμερα διαβάζοντας το ματς σωστά.

Νιώθω ότι παιχνίδι με το παιχνίδι βρίσκω καλύτερο ρυθμό και καλύτερη φόρμα. Σε κάθε ματς βλέπουμε ότι βελτιωνόμαστε σαν ομάδα, σαν σύνολο, σωματικά και ψυχολογικά. Αν βρεθώ ανοιχτός, θα προσπαθήσω να καρφώσω. Όμως δεν μπορώ να ανταγωνιστώ τον Γιάννη σε αυτό (σ.σ. γέλια). Δεν θα δείτε πολλά καρφώματα από μένα”.