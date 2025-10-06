Ντούσκος: Επέστρεψε ο θριαμβευτής της Σανγκάης με το χρυσό που κατέκτησε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας

Ο Στέφανος Ντούσκος αφίχθη στην Αθήνα τα ξημερώματα της Δευτέρας (06/10) όντας ο απόλυτος θριαμβευτής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας που διεξήχθη στη Σανγκάη. Θερμή υποδοχή στο “Ελ. Βενιζέλος” από φίλους και συγγενείς του 27χρονου.

Το πολύωρο ταξίδι επιστροφής ολοκληρώθηκε για τον Στέφανο Ντούσκο, που από τα ξημερώματα της Δευτέρας (06/10) πάτησε και πάλι Ελλάδα.

Ο Έλληνας κωπηλάτης αφίχθη στο “Ελ. Βενιζέλος” από τη Σανγκάη, όπου διεξήχθη το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας.

Ο 27χρονος εκπροσώπησε επάξια τον εαυτό του πρωτίστως και μετέπειτα την Ελλάδα, γυρίζοντας πίσω με δύο μετάλλια.

Το χρυσό στο μονό σκιφ ανδρών και το ασημένιο στα 500 μέτρα σπριντ, το οποίο και ήταν σε αγώνα επίδειξης.

Στο αεροδρόμιο της Αθήνας τον υποδέχθηκαν θερμά συγγενείς και φίλοι, αλλά και ο Βασίλης Πολύμερος, πρόεδρος της Ελληνικής Κωπηλατικής Ομοσπονδίας.

Τα μετάλλια που κατέκτησε ο Στέφανος Ντούσκος

Ολυμπιακοί Αγώνες: Τόκιο 2020 – χρυσό μετάλλιο

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Σλάισχαϊμ 2022 – ασημένιο μετάλλιο

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Μπλεντ 2023 – ασημένιο μετάλλιο

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Ζέγκεντ 2024 – ασημένιο μετάλλιο

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Πλόβντιβ 2025 – ασημένιο μετάλλιο

Παγκόσμιο πρωτάθλημα: Σανγκάη 2025 – χρυσό μετάλλιο στο μονό σκιφ

Μετάλλια σε επίπεδο Κ23

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Πλόβντιβ 2015 – χάλκινο μετάλλιο

Παγκόσμιο πρωτάθλημα: Ρότερνταμ 2016 – ασημένιο μετάλλιο

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Βρέστη 2018 – χρυσό μετάλλιο

Παγκόσμιο πρωτάθλημα: Σαρασότα 2019 – ασημένιο μετάλλιο

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Ιωάννινα 2019 – χάλκινο μετάλλιο

Μεσογειακοί αγώνες