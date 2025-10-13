Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς

Για πρώτη φορά στην ιστορία του NBA, τρία αδέλφια θα παίξουν στην ίδια ομάδα.

Συμπαίκτης του Γιάννη και του Θανάση θα είναι τη σεζόν 2025/26 ο Άλεξ Αντετοκούνμπο, καθώς οι Μπακς του έδωσαν Two-Way συμβόλαιο λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της κανονικής περιόδου του NBA.

Όπως γράφει το SPORT24, ο 24χρονος ύψους 2μ.03 περιφερειακός έκανε προετοιμασία με τον Άρη, πριν αποχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη για να επιστρέψει στις ΗΠΑ. Με τους Μπακς συνεργάστηκε από το 2022 έως το 2024, καθώς υπήρξε μέλος της θυγατρικής τους ομάδας στη G-League, των Ουισκόνσιν Χερντ.

Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο έχει επίσης αγωνιστεί στη Μούρθια, στους Ράπτορς 905, στη Μαζεϊκιάι, στην Ποντγκόριτσα και στον ΠΑΟΚ. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του NBA που τρία αδέλφια θα βρίσκονται στην ίδια ομάδα.