Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο SPORT24: Τι του έλεγε ο Σπανούλης – H πρώτη κουβέντα του Σλούκα

Η ατάκα που άκουγε καθημερινά από τον Βασίλη Σπανούλη και η πρώτη κουβέντα του Κώστα Σλούκα. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποκαλύπτει στο SPORT24 όσα ειπώθηκαν το καλοκαίρι του 2025.

Η σχέση του με τον Βασίλη Σπανούλη δεν είναι η τυπική σχέση παίκτη – προπονητή. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο λατρεύει τον Kill Bill, τον άνθρωπο που τον πίεζε όλο το καλοκαίρι για να πανηγυρίσουν μαζί μία επιτυχία με την Εθνική Ελλάδας.

Ο Greek Freak αποκάλυψε στη μεγάλη συνέντευξη στον Χάρη Σταύρου στο studio του SPORT24 τι του έλεγε ο Σπανούλης για να τον σπρώχνει προς τα εμπρός, αλλά και την πρώτη κουβέντα του Κώστα Σλούκα, όταν οι δυο τους συναντήθηκαν στα τέλη Ιουλίου στα αποδυτήρια του ΟΑΚΑ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιάννης:

“Φυσικά, δεν μας πίστευαν. Κάποιοι έλεγαν ότι δεν ήμασταν καν στην καλύτερη δεκάδα στην Ευρώπη, τα έβλεπα κι αυτά.

Μας βάλανε 8ους στα power rankings, έλεγαν ότι δεν θα μπορούμε να αντaπεξέλθουμε, έλεγαν για τον Ολυμπιακό, για τον Παναθηναϊκό, ο Γιάννης δεν μπορεί, δεν είναι ηγέτης, δεν μιλάει, τα είδαμε όλα.



Εγώ θυμάμαι την πρώτη μέρα που πήγα στην προπόνηση.

Κοίταξα τον coach Σπανούλη, του λέω “κόουτς, είμαστε καλοί”. Μου λέει “έχω φτιάξει την ομάδα όπως πρέπει, έχω βάλει σουτέρ, είναι όλοι σουτέρ”.

Του λέω άσε, ρε coach, θα τα βάλω εγώ.

Nομίζω πως έφτιαξε πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά αυτό ήταν η αρχή, μετά είναι οι παίκτες που κάνουν την διαφορά.

Από την πρώτη στιγμή που μπήκα στα αποδυτήρια, πήγα κατευθείαν στον Σλούκα και του μίλησα. Του λέω “τι βλέπεις;”. Μου λέει “το πιστεύω”.

Του λέω του Σλούκα αν το πιστεύεις εσύ μία φορά, το πιστεύω εγώ χίλιες φορές παραπάνω, είναι η χρονιά μας.

Κάθε χρόνο, αυτό το λέω πρώτη φορά, κάθε χρόνο που παίζω στην Εθνική, πάντα σκέφτομαι τον Νικ τον Καλάθη, σκέφτομαι τον Παπανικολάου, κάθε χρόνο, είμαι έτσι σαν παιδί.

Λέω πάντα “να τα καταφέρουμε, γιατί το αξίζουν αυτά τα παιδιά να πάρουν ένα μετάλλιο”.

Φέτος ήταν η πρώτη χρονιά, το είπα κι αυτό στον Παπανικολάου, που είπα παιδιά, εγώ θέλω το μετάλλιο, εγώ το θέλω.

Ήξερα ότι 16 χρόνια δεν είχαμε πάρει μετάλλιο.

Το ήθελε κι ο κόουτς, αλλά πάνω απ’ όλα, πριν από αυτό, πριν σκεφτώ κάτι, είπα “το θέλω εγώ, το θέλω, θέλω να κάνω αυτή την επιτυχία”.

Μπήκα πάρα πολύ συγκεντρωμένος στην προετοιμασία και έδωσα το παράδειγμα πιστεύω σε όλους, ότι “παιδιά, δεν είμαι εδώ ούτε για να χάσω το καλοκαίρι μου, ούτε για να παίξουμε παιχνίδια, είμαστε εδώ να γίνουμε καλύτεροι, να είμαστε συγκεντρωμένοι και να συγκεντρωθούμε στους εαυτούς μας”.

Έλεγα πως είμαστε μια μικρή φλόγα που θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μας σβήσουν.

Αν είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα, θα πάμε καλά.

Κι αν δεις όλο το τουρνουά, πέρα από το ματς με τη Βοσνία που θα το κερδίζαμε πραγματικά αν είχα παίξει, αλλά και χωρίς να έχω παίξει θα το παίρναμε αν μετρούσε, χάσαμε ένα παιχνίδι, με την Τουρκία”.

Δείτε τι είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, από το 30:55 κι έπειτα: