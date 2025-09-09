Ο Κώστας Παπανικολάου ύψωσε ασπίδα προστασίας στα “μωρά” του Γιοβάνοβιτς

Ο Κώστας Παπανικολάου, μετά την πρόκριση της Εθνικής επί της Λιθουανίας, αναφέρθηκε στην Εθνική ποδοσφαίρου και στα αρνητικά σχόλια που υπήρχαν στα social media.

Το ποιος είναι ο Κώστας Παπανικολάου μπασκετικά, το έχει αποδείξει πολλάκις. Το ποιος είναι ο Κώστας Παπανικολάου ως άνθρωπος, το έχει αποδείξει επίσης πολλάκις.

Η αλήθεια είναι πως η έννοια του αρχηγού σε μία ομάδα έχει πολλές παραμέτρους. Δεν αρκούν μόνο η αγωνιστική αξία και η εμπειρία ετών στους αγωνιστικούς χώρους, αλλά εκφράζεται κυρίως από την εν γένει συμπεριφορά και στάση, εντός και εκτός γηπέδων. Και ο Κώστας Παπανικολάου είναι η προσωποποίηση της έννοιας αρχηγός, κάτι που φροντίζει να μάς υπενθυμίζει σε καθημερινή βάση.

Μετά την επιβλητική νίκη της Εθνικής απέναντι στη Λιθουανία, όπου η γαλανόλευκη εξασφάλισε την πρόκριση στα ημιτελικά του Eurobasket 2025, εκεί που θα έχει την ευκαιρία να εξασφαλίσει ένα μετάλλιο μετά από 16 χρόνια, ο αρχηγός της Εθνικής επέλεξε να μιλήσει -χωρίς να ερωτηθεί σχετικά- για τον χθεσινό αγώνα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στο ποδόσφαιρο και την ήττα απέναντι στη Δανία με 3-0.

Στις δηλώσεις του στάθηκε στην τοξικότητα των social media και ύψωσε ασπίδα προστασίας στην Εθνική ποδοσφαίρου, λέγοντας ότι είδε πολλούς «να μειώνουν τα παιδιά και την προσπάθεια αυτών των παιδιών. Μια νέα γενιά πολύ ελπιδοφόρα που το ποδόσφαιρό μας ίσως δεν έχει ξαναδεί».

«Το στενάχωρο είναι ότι δεν βλέπω νεαρά παιδιά να κάνουν αυτά τα σχόλια που είναι το συνηθισμένο, αλλά μεγάλους σε ηλικία να κρίνουν παίκτες νεαρούς 22,23 ή 24, αλλά και μεγαλύτερους παίκτες με μια πορεία στο ποδόσφαιρο. Στο τέλος της ημέρας παλεύουν για τη χώρα μας» πρόσθεσε και έστειλε το μήνυμα πως αυτή η νοοτροπία είναι που πρέπει να αλλάξουμε σαν λαός.

«Όλοι οι γονείς λέμε ότι θέλουμε τα παιδιά μας να γίνουν άνθρωποι στην κοινωνία σωστοί και χρήσιμοι. Όταν εμείς δίνουμε αυτά τα παραδείγματα, πώς περιμένουμε τα παιδιά να γίνουν; Έγινε στον αθλητισμό αλλά δυστυχώς είναι μικρογραφία του πώς είμαστε σαν λαός. Πρέπει να αλλάξει αυτό το τσιπάκι. Να βλέπουμε το θετικό, όχι το αρνητικό, την τοξικότητα και τα άσχημα».

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Κώστας Παπανικολάου μετά το ματς:

“Σαφέστατα. Το θέλαμε πάρα πολύ. Είμαστε στα ημιτελικά, αλλά δεν έχουμε κερδίσει κάτι ακόμα. Δεν έχουμε καταφέρει κάτι ακόμα. Δώσαμε στον εαυτό μας μια ευκαιρία για διάκριση. Το όνειρο είναι μπροστά να το κυνηγήσουμε“.

Για το ότι κάθε καλοκαίρι υπήρχε απογοήτευση αλλά τώρα είμαστε στα ημιτελικά: “Ευλογημένοι που το ζήσαμε, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Επειδή είναι μετά από νίκη, είναι ευκαιρία να πω το εξής:

Χθες το βράδυ παρακολουθώντας το ποδόσφαιρο, το ματς της Εθνικής μας, μετά στα social media είδα πολύ κόσμο, πάρα πολλούς ανθρώπους, να μειώνουν τα παιδιά και την προσπάθεια αυτών των παιδιών. Μια νέα γενιά πολύ ελπιδοφόρα που το ποδόσφαιρό μας ίσως δεν έχει ξαναδεί. Πέραν όλων αυτών, εκπροσωπούν την Ελλάδα.

Το στενάχωρο είναι ότι δεν βλέπω νεαρά παιδιά να κάνουν αυτά τα σχόλια που είναι το συνηθισμένο, αλλά μεγάλους σε ηλικία να κρίνουν παίκτες νεαρούς 22, 23 ή 24, αλλά και μεγαλύτερους παίκτες με μια πορεία στο ποδόσφαιρο. Στο τέλος της ημέρας παλεύουν για τη χώρα μας.

Όλοι οι γονείς λέμε ότι θέλουμε τα παιδιά μας να γίνουν άνθρωποι στην κοινωνία σωστοί και χρήσιμοι. Όταν εμείς δίνουμε αυτά τα παραδείγματα, πώς περιμένουμε τα παιδιά να γίνουν;. Έγινε στον αθλητισμό αλλά δυστυχώς είναι μικρογραφία του πώς είμαστε σαν λαός. Πρέπει να αλλάξει αυτό το τσιπάκι. Να βλέπουμε το θετικό, όχι το αρνητικό, την τοξικότητα και τα άσχημα”.