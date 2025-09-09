Eurobasket 2025: Η ημέρα του ημιτελικού της Ελλάδας με την Τουρκία

Η Ελλάδα ετοιμάζεται να δώσει μάχη για μια θέση στον τελικό ενάντια στην Τουρκία την Παρασκευή 12/9 και αυτή είναι η μέρα του αγώνα.

Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Η Εθνική Ελλάδας, μετά τη σπουδαία νίκη επί της Λιθουανίας ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Παρασκευή 12/9, την Τουρκία στον ημιτελικό του EuroBasket 2025, με φόντο μια ιστορική πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

Το κλίμα στην ελληνική αποστολή είναι εξαιρετικό, με τους διεθνείς να δείχνουν απόλυτα συγκεντρωμένοι στον στόχο.

Ο Σπανούλης έχει όλα του τα “όπλα” διαθέσιμα, ενώ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναμένεται ξανά να ηγηθεί εντός και εκτός παρκέ.

Η Τουρκία, με παίκτες όπως ο Αλπερέν Σενγκούν αποτελεί πάντα έναν δύσκολο αντίπαλο.

Ωστόσο, η “γαλανόλευκη” έχει αποδείξει ότι όταν παίζει με πάθος και πειθαρχία, μπορεί να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο.