Ο Νόβακ Τζόκοβιτς στο Καλλιμάρμαρο – “Στο πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο”

Στο Παναθηναϊκό Στάδιο φωτογραφήθηκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς που πόζαρε κάνοντας τη χαρακτηριστική του κίνηση, το sliding stretch backhand.Πρόβαρ

Στο Καλλιμάρμαρο βρέθηκε το Σαββατοκύριακο ο Νόβακ Τζόκοβιτς, που έχει εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα.

Ο Σέρβος τενίστας συνδυάζει βόλτες στην Αθήνα και τένις και φωτογραφήθηκε στο Παναθηναϊκό Στάδιο με τη ρακέτα του!

«Λίγες (Ολυμπιακές) φωτογραφίες από το Σαββατοκύριακο. Πρόβαρα το sliding stretch backhand μου στο πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο» έγραψε ο Τζόκοβιτς στη λεζάντα της ανάρτησής του στο Instagram.

Στις αρχές του μήνα, η κάμερα του “fantast4hands” έπιασε τον Τζόκοβιτς σε court στο Καβούρι Αττικής.