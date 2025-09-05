O Τεντόγλου επιχείρησε άλμα επί κοντώ μπροστά στον Καραλή

Η Εθνική ομάδα στίβου βρίσκεται στην Ιαπωνία και προετοιμάζεται για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο Μίλτος Τεντόγλου δοκίμασε κάτι διαφορετικό στην προπόνηση.

Προπονήσεις στην πόλη Μισάτο πραγματοποιούν οι Έλληνες πρωταθλητές και ο Μίλτος Τεντόγλου στην χθεσινή προπόνηση έπιασε το κοντάρι και δοκίμασε να κάνει άλμα, υπό το βλέμμα του Εμμανουήλ Καραλή.

Ωστόσο δεν κατάφερε ούτε να λυγίσει το κοντάρι και τελικά δεν ολοκλήρωσε την προσπάθειά του όπως φαίνεται στο video του ΣΕΓΑΣ στο Instagram.

Αντιθέτως η Σταματία Σκαρβέλη, με τη βοήθεια του Χάρη Καραλή και του Μαρτσίν Στσεπάνσκι, κατάφερε να κάνει το πρώτο της άλμα στο επί κοντώ!

Στο ίδιο βίντεο εμφανίζονται και άλλοι πρωταθλητές να προπονούνται ενόψει του μεγάλου αγώνα στο Τόκιο.

Όπως γράφει το SPORT24, η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη και ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ, που γνωρίζουν ήδη την περιοχή του Μισάτο από την προηγούμενη παρουσία τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2021, επέλεξαν διαδρομές εκτός σταδίου για να κάνουν τα πρωινά τους χιλιόμετρα. Το ίδιο έκαναν και τα δύο άλλα μέλη της ομάδας: η Σοφία Αλικανιώτη, που κάνει το ντεμπούτο της στη διοργάνωση, και η Όλγα Φιάσκα, που μετέχει στο δεύτερο παγκόσμιο της καριέρας της, αφού είχε λάβει μέρος και στη διοργάνωση του 2023.