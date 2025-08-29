Οι Έλληνες φίλαθλοι χάρισαν την πιο όμορφη στιγμή στο Eurobasket 2025

Οι Έλληνες φίλαθλοι που έδωσαν το «παρών» στο κλειστό «Σπύρος Κυπριανού» για το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας με την Ιταλία φρόντισαν μερικές ώρες αργότερα να αποτελούν αντικείμενο συζήτησης για τις χειρονομίες τους.

Μπορεί η Εθνική Ελλάδας να μην εντυπωσίασε με το μπάσκετ που έπαιξε στην πρεμιέρα του Eurobasket 2025, όπου εξασφάλισε σημαντική νίκη απέναντι στην Ιταλία, ωστόσο δεν ισχύει το ίδιο για τους Έλληνες φιλάθλους που, παρότι μόλις δεύτερη ημέρα του τουρνουά, άφησαν το στίγμα τους.

Όσοι βρέθηκαν στο κλειστό γήπεδο “Σπύρος Κυπριανού”, στη Λεμεσό της Κύπρου, φρόντισαν από νωρίς να κερδίσουν με τη φωνή και τη δυναμική τους τη μάχη της εξέδρας, με αποτέλεσμα η Εθνική Ελλάδας να παίζει στην ουσία εντός έδρας. Ωστόσο, μια άλλη κίνησή τους ήταν αυτή που μνημονεύεται όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά γενικώς στην κοινότητα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, αν κρίνουμε από τις σχετικές αναρτήσεις στα social media.

Πριν το τζάμπολ του ματς κόντρα στην Ιταλία, Έλληνες φίλαθλοι που βρίσκονταν στις εξέδρες σήκωσαν πανό αφιερωμένο στον Ιταλό άσο Ακίλε Πολονάρα, ο οποίος υποβάλλεται αυτό το διάστημα σε σχετικές θεραπείες στη μάχη που δίνει με τη λευχαιμία.

Λίγη ώρα αργότερα, δε, μερίδα Ελλήνων φιλάθλων που βρίσκονταν πίσω από τον πάγκο της Ιταλίας τραγούδησαν σύνθημα με το όνομα του Πολονάρα, αποσπώντας μάλιστα το χειροκρότημα από τους παίκτες της “σκουάντρα ατζούρα”.

Οι χειρονομίες αυτές -που έρχονται να υπενθυμίσουν σε όλους πως η αντιπαλότητα στον αθλητισμό πρέπει να μένει αποκλειστικά εντός αγωνιστικών χώρων και πως η επικράτηση επί ενός αντιπάλου είναι ίσως το πιο σημαντικό… ασήμαντο πράγμα, ιδίως όταν έχουμε να κάνουμε με ζητήματα υγείας, χαιρειτίστηκαν από τη διοργανώτρια αρχή, τη FIBA, καθώς και από αρκετούς χρήστες των social media.

Το πιο σημαντικό, όμως, είναι πως οι εν λόγω εικόνες έφτασαν μέχρι τον Ακίλε Πολονάρα που έσπευσε να τις αναρτήσει στους προσωπικούς λογαριασμούς του, θέλοντας με τον τρόπο αυτό να πει το δικό του “ευχαριστώ”.

Πολονάρα: “Από το νοσοκομείο θα φωνάζω για την Ιταλία”

Λίγες ώρες πριν την έναρξη του τουρνουά, ο μαχητής Ιταλός άσος φρόντισε να στείλει ένα συγκινητικό μήνυμα, τονίζοντας πως θα φωνάζει από το νοσοκομείο για τη χώρα του, ζητώντας παράλληλα από τους συμπαίκτες του να τον σκέφτονται.

“Από το νοσοκομείο θα φωνάζω για την Ιταλία. Η ασθένεια μου έχει μάθει να αγαπώ τα απλά πράγματα. Πάμε, αδέρφια. Το EuroBasket αρχίζει σήμερα. Είστε στη Λεμεσό και εγώ θα είμαι στη Βαλένθια για μια εβδομάδα. Θα μείνω εδώ για όλη την πρώτη φάση, από τη στιγμή που ολοκλήρωσα τον δεύτερο γύρο χημειοθεραπείας πριν λίγες μέρες και έχω ακόμη κάποιες μέρες νοσηλείας στο νοσοκομείο. Αδέλφια μου καλή τύχη. Και μία παράκληση: να με σκέφτεστε και μένα, να παίζετε με ακόμη περισσότερη ενέργεια και μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πνεύμα. Ονειρεύομαι να επιστρέψετε στην πατρίδα με ένα μετάλλιο γύρω από τον λαιμό σας. Σας αγαπώ, πρωταθλητές”.