Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκε ο Μάντσα

Ο Γκουστάβο Μάντσα είναι και με τη βούλα παίκτης του Ολυμπιακού.

Ο Γκουστάβο Μάντσα, που έφτασε το απόγευμα του Σαββάτου (30/08) στην Ελλάδα, ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, με την ερυθρόλευκη ΠΑΕ να ανακοινώνει την απόκτησή του.

Oπως αναφέρει το Sport24.gr, ο υψηλόσωμος (1.90μ.) αριστεροπόδαρος αμυντικός έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα στην Ακαδημία της Παλμέιρας για να μεταπηδήσει στη συνέχεια στην αντίστοιχη της Φορταλέζα.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε κατέγραψε 26 συμμετοχές με μία ασίστ σε 2.200 λεπτά.

Με την απόκτηση Μάντσα κλείνουν οι θέσεις ξένων στον Ολυμπιακό και πλέον είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι θα κινηθεί για κοινοτικό εξτρέμ. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Σαντίνο Αντίνο διαθέτει ιταλικό διαβατήριο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

“Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού, Γκουστάβο Μάνσα.

Ο 21 ετών ποδοσφαιριστής, γεννημένος στις 25 Ιουλίου 2004, ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της Palmeiras, για να ακολουθήσει η ένταξή του στην U20 της Fortaleza.

Δεν άργησε να μεταπηδήσει στην πρώτη ομάδα, με την οποία πραγματοποίησε 24 συμμετοχές, εκ των οποίων τις πέντε στο Copa Libertadores.

Γκουστάβο, καλώς ήρθες στον Ολυμπιακό“.