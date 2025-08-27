Ολυμπιακός: Άχαστος ο Φουρνιέ στην πρώτη προπόνηση ενόψει της νέας σεζόν

Ολυμπιακός: Άχαστος ο Φουρνιέ στην πρώτη προπόνηση ενόψει της νέας σεζόνΔιαβάζεται σε 1'
Ο Εβάν Φουρνιέ λιώνει στην προπόνηση ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τον Γάλλο αστέρα να μην αστοχεί σε σουτ.
- 27 Αυγούστου 2025 11:33
Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε σήμερα την πρώτη του προπόνηση ενόψει της νέας σεζόν και ο Εβάν Φουρνιέ έδειξε από νωρίς τη διάθεσή του, «λιώνοντας» στα σουτ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Στο βίντεο του SPORT24, ο Γάλλος σταρ των «ερυθρόλευκων» φαίνεται να ευστοχεί σε συνεχόμενα σουτ από το ίδιο σημείο πίσω από τα 6,75μ., χωρίς να χάνει ρυθμό.