Ολυμπιακός: Άχαστος ο Φουρνιέ στην πρώτη προπόνηση ενόψει της νέας σεζόν

Ο Εβάν Φουρνιέ λιώνει στην προπόνηση ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τον Γάλλο αστέρα να μην αστοχεί σε σουτ.

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε σήμερα την πρώτη του προπόνηση ενόψει της νέας σεζόν και ο Εβάν Φουρνιέ έδειξε από νωρίς τη διάθεσή του, «λιώνοντας» στα σουτ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Στο βίντεο του SPORT24, ο Γάλλος σταρ των «ερυθρόλευκων» φαίνεται να ευστοχεί σε συνεχόμενα σουτ από το ίδιο σημείο πίσω από τα 6,75μ., χωρίς να χάνει ρυθμό.