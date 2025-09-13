Ολυμπιακός – Μονακό 80-83: Ήττα στην παράταση για τους ερυθρόλευκους, σόου από τον Τζέιμς στο φινάλε

Σόου από τον Τζέιμς στην παράταση και η Μονακό πήρε τη νίκη στο φιλικό κόντρα στον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός έδωσε το πρώτο του φιλικό στην Κύπρο για το τουρνουά “Νεόφυτος Χανδριώτης” και ηττήθηκε στην παράταση από την Μονακό με 80-83.

Oπως αναφέρει το Sport24.gr o Ολυμπιακός είχε έξι 6 απουσίες στο παιχνίδι (Μιλουτίνοβ, Αντετοκούνμπο, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Λαρεντζάκης, Ντόρσεϊ) και παρά το άσχημο ξεκίνημα, μπόρεσε να φέρει το ματς στα ίσα, έχοντας σε εξαιρετική μέρα τους Τόμας Γουόκαπ (16 πόντοι και 8 ασίστ) και Ντόντα Χολ (15 πόντοι και 9 ριμπάουντ).

Για την Μονακό που είχε στον πάγκο της τον Ηλία Καντζούρη, εντυπωσίασε στο φινάλε ο Μάικ Τζέιμς, ο οποίος ενσωματώθηκε λίγες ημέρες πριν στην προετοιμασία της ομάδας, αλλά και ο Νίκολα Μίροτιτς που ήταν ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης με 20 πόντους.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε αρκετά άστοχος την αναμέτρηση και η Μονακό πήρε προβάδισμα 6 πόντων (12-18) στην πρώτη περίοδο. Στη συνέχεια οι δύο ομάδες ανέβασαν την απόδοσή τους και έχοντας ως κύριους εκφραστές τους Μίροτιτς και Γουόκαπ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας κλήθηκε να διαχειριστεί τις απουσίες του παίζοντας τόσο με τον Πίτερς και τον Κουμάντζε στο “5” , όσο και με τον Τάισον Γουόρντ σε θέση “4”. Ο Αμερικανός μάλιστα αντιμετώπισε αρκετές φορές τον ορεξάτο Νίκολα Μίροτιτς, δείχνοντας δείγματα της αμυντικής του προσήλωσης.

Στην επανάληψη ο Ολυμπιακός κυκλοφόρησε πολύ καλύτερα την μπάλα και ισορρόπησε πλήρως την αναμέτρηση. ΜακΚίσικ, Χολ και Πίτερς ανέβασαν την απόδοσή τους και ο αγώνας οδηγήθηκε στην παράταση. Εκεί, ο Μάικ Τζέιμς έστησε το δικό του σόου και η Μονακό πήρε τη νίκη με 80-83.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 12-18, 34-42, 51-55, 70-70, 80-83 (παρ)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 16 (3/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Γουόρντ 6 (0/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Πίτερς 13 (6 ριμπάουντ), Χολ 15 (9 ριμπάουντ, 3 μπλοκ), Φουρνιέ 4 (1/6 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 λάθη, 2 κλεψίματα), Έβανς 8 (2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Λι 7 (1/4 τρίποντα), Κουμάντζε 2 (7 ριμπάουντ, 4 λάθη), Νετζήπογλου, ΜακΚίσικ 9 (1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ).

ΜΟΝΑΚΟ (Καντζούρης): Ντιαλό 10 (1/2 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη), Χέιζ 5 (4 ριμπάουντ), Καλάθης 5 (1/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Μίροτιτς 20 (7 ριμπάουντ), Τζέιμς 19 (3/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μπλόσομγκεϊμ 6 (8 ριμπάουντ), Μακουντού 9, Μισινό, Μοτιεγιούνας, Τάρπεϊ, Μπεγκαρίν 2, Νέντοβιτς 7 (1).