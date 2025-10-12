Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός ο Φουρνιέ από το ντέρμπι στο ΣΕΦ

Αυτή είναι η εξάδα ξένων του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Ο Εβάν Φουρνιέ δεν κατάφερε να ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα στην ποδοκνημική και προφυλάχθηκε από τον Γιώργο Μπαρτζώκα που τον κράτησε εκτός εξάδας ξένων από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Οπως σημειώνει το Sport24.gr η απουσία του Γάλλου έλυσε το γρίφο των ξένων για τον προπονητή του Ολυμπιακού, ενώ για τον αιώνιο αντίπαλο εκτός εξάδας έμεινε τελικά ο Κέντρικ Ναν λόγω ενοχλήσεων στο γόνατό του.

Αναλυτικά η εξάδα των ξένων: Τάισον Γουόρντ, Σέιμπεν Λι, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ντόντα Χολ, Φρανκ Νιλικίνα