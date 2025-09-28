Ολυμπιακός – ΠΑΣ Γιάννινα 74-30: Με απίθανη Χριστινάκη πήρε το πρώτο Super Cup Γυναικών στην ιστορία

Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε το επιθετικό σόου της Ελεάννας Χριστινάκη και κατέκτησε το πρώτο Super Cup Γυναικών στην ιστορία.

Η Ελεάννα Χριστινάκη ήταν ασταμάτητη στην Άρτα, οδηγώντας τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του πρώτου Super Cup Γυναικών στην ιστορία, με νίκη 74-30 επί του ΠΑΣ Γιάννινα, χαρίζοντας στην ομάδα τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Όπως μεταδίδει το SPORT24, στο ντεμπούτο της Φρόσως Δρακάκη στον πάγκο των ερυθρόλευκων, η ομάδα του Πειραιά πανηγύρισε τον τίτλο χάρη στην εξαιρετική εμφάνιση της Ελληνίδας περιφερειακής.

Η Χριστινάκη σκόραρε 19 από τους 24 πόντους του Ολυμπιακού στο πρώτο δεκάλεπτο και ολοκλήρωσε το παιχνίδι με εντυπωσιακό double-double: 32 πόντους και 10 ριμπάουντ, συγκεντρώνοντας 40 μονάδες στην αξιολόγηση.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα δεν κατάφερε να αντιδράσει σε κανένα σημείο της αναμέτρησης και με τον Ολυμπιακό να παίρνει διαφορές άνω των 30 πόντων από νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο, το Super Cup κρίθηκε νωρίς.

Η ομάδα του Αρίστιππου Χαντέλη εμφανίστηκε με καταρρακωμένη την ψυχολογία στο δεύτερο μέρος, αφού πέτυχε μόλις έξι πόντους και δέχθηκε 38!

Ο τελικός ολοκληρώθηκε με τη διαφορά στους 44 πόντους, με τον Ολυμπιακό να κατακτά άνετα το πρώτο Super Cup Γυναικών στην ιστορία.

Η απονομή του τροπαίου

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-13, 38-24, 57-27, 74-30

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου 2, Κατσαμούρη 4, Γιακούμπτσοβα 4 (6 ριμπάουντ), Γούλφολκ 6 (4 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Καρλάφτη 3 (1), Δίελα 4, Χριστινάκη 32 (10/12 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 3/3), 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Κολλάτου 5, Τζόνσον 8 (9 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Ράμπερ 2, Ντάλα 3 (1).

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Χαντέλης): Μπρέγκλερ 11 (1/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Σαρηγιαννίδου (4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μαρίνη 3 (1), Καμπερίδου, Ξανθοπούλου, Μόρχαουζ 8 (10 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μιχαηλίδου, Σίγκλετον 8 (14 ριμπάουντ), Παπανικολάου.