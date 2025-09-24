Ολυμπιακός: Σοβαρός τραυματισμός για τον Αγγελάκη

Άτυχος στάθηκε ο 18χρονος επιθετικός Κωνσταντίνος Αγγελάκης του Ολυμπιακού, καθώς υπέστη σοβαρό τραυματισμό και θα μείνει εκτός για αρκετούς μήνες.

Η ατυχία χτύπησε την πόρτα στον νεαρό επιθετικό του Ολυμπιακού, Κωνσταντίνο Αγγελάκη.

Ο 18χρονος φορ, ο οποίος είχε προωθηθεί το καλοκαίρι στην πρώτη ομάδα λόγω του τραυματισμού του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, υπέστη σοβαρό τραυματισμό και θα χάσει σημαντικό διάστημα της σεζόν.

Όπως γράφει το SPORT24, οι συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό Β’ μάλιστα έσπευσαν να του αφιερώσουν τη νίκη επί της Ελλάς Σύρου την Κυριακή (21/09).

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε σε 23 παιχνίδια (1.889′) στη Super League Κ19 πετυχαίνοντας 10 γκολ, ενώ έπαιξε και σε ένα παιχνίδι με τον Αστέρα Β’ στη Super League 2, αλλά και με την πρώτη ομάδα του Αστέρα Τρίπολης AKTOR, αγωνιζόμενος για 32 λεπτά στον αγώνα με τη Ζάκυνθο για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Με την πρώτη ομάδα των Αρκάδων είχε καταγράψει ακόμη δύο ολιγόλεπτες συμμετοχές στα playouts τη σεζόν 2023/24.